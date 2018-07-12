雲仙樂園暑假讓你蛙蛙叫

2018年07月12日 04:11 中國時報 徐力剛 報導

每周舉辦「泰雅勇士舞表演」由年輕原住民男女在舞台上充分展現活潑熱力。（雲仙樂園提供）

雲仙樂園打造人工風車林，旋轉七彩風車架構出如畫美景。（雲仙樂園提供）

炎夏走入深山，與芬多精親密邂逅，開啟假日輕旅行。坐落台北烏來山區「雲仙樂園」群山環繞、清水長流，林間終年雲霧繚繞，蟬鳴鳥叫不絕於耳，旅人宛如走入世外桃源，度過專屬假期。

雲仙樂園迎接暑假，推出全新「蛙Wow! Fun暑假」專案，即日起至8月31日限期舉辦。因應夏季到來，園內以「雲仙夏戀風車祭」為主題，打造大面積七彩風車林，和煦日光伴隨涼風吹拂，各色風車隨風搖曳視覺感十足，活動期間上傳與風車合照，並在個人FB或IG打卡，即贈雪山山泉沁涼紅茶飲乙杯。暑假期間限定，即日起至7月31日止（周一至周五），6歲（含）以下孩童可免費搭乘空中纜車遨遊樂園。

勇士舞展現力與美

假日來訪旅客不可錯過原住民傳統舞演出，每周六、日舉辦2場「泰雅勇士舞表演」，分別為上午10時半及下午14時半時段，勇者透過極具肢體張力舞蹈，配合悠揚音樂，帶給觀眾身歷其境感受。

大啖美味山地料理後，每日晚間7點半舉辦「夜間賞蛙」遊程，旅客先在雲仙大飯店前廣場集合，在導覽人員帶領下漫步樹蛙棲息地，夜間感官自然放大，搭配專業講說細細品味自然之美。

住房專案多重享受

晚間夜宿雲仙大飯店，近距離接觸自然追尋身心靈平靜。飯店祭出2大優惠住房專案，其中「愛地球環保房專案」內含空中纜車來回票、活力早餐、夜間賞蛙導覽，雙人房每晚售價2600元，假日每房加價700元，每日限量3間。「蛙Wow!仲夏賞蛙1泊3食優惠專案」入住雙人房每晚3688元，除空中纜車來回票及活力早餐外，更提供葉綠素下午茶、時令套餐和夜間賞蛙導覽等。

看準小資族旅遊商機，雲仙樂園「一日遊優惠專案」開跑。方案一：「樂遊園區399元」，囊括園內多項經典設施，包括射箭、漆彈、划船及空中纜車體驗．多重享受一次滿足；方案二：「纜車+山溪物美食套餐或原民屋套餐538元」，以特色料理滿足老饕味蕾；方案三：「纜車+葉綠素下午茶或特餐369元」，靜謐午後享用精緻茶點，度過專屬假期。

(中國時報)