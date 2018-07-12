吳秀波轉手手指尖都是戲

吳秀波今晚在火燒上方谷劇情中出生入死。

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中國時報
報導
梁舒涵在《女兵日記》中演甘草人物受觀眾喜愛。

吳秀波主演的古裝大劇《軍師聯盟》在兩岸播出時，相關微博話題閱讀量高達6億，總網路播放次數近60億，口碑爆棚，《軍師聯盟2虎嘯龍吟》正在熱播，吳秀波把司馬懿的足智多謀詮釋到位，眼神眉宇戲味十足，隨著10日晚加入《女兵日記》之後，八點檔收視戰況更為激烈，目前《軍師聯盟2》暫時領先。

擔任總監製又主演的吳秀波，以不同角度切入三國故事，讓古裝劇又成功地在兩岸吹起一陣旋風。《軍師聯盟2》著墨司馬懿和人生最大的對手諸葛亮鬥智鬥勇，張鈞甯、劉濤也從互不相讓變成協力合作。本周開始進入劇情最高潮，今晚播出火燒上方谷經典橋段，司馬懿命在旦夕，觀眾也發現司馬懿有個習慣性「轉手手」小動作，觀眾看歷史劇除了場面，也能看出吳秀波做戲的用心。

《女兵日記》吸睛

《金家好媳婦》、《大時代》嚴陣以待，《女兵日記》前晚因「瑪莉亞」颱風助攻，加上女兵故事別於本土家庭劇題材，收視開紅盤，表現亮眼的新演員梁舒涵，飾演甘草人物「葉素娥」受喜愛，「一直擔心觀眾看到我的角色會覺得我很三八、阿花，沒想到意外獲得觀眾的讚賞及鼓勵，讓我受寵若驚。」

梁舒涵之前除了拍戲，也曾在幕後擔任選角工作，首次演出戲分重的角色，她笑認念書時用懶人記憶法只背重點，耍小聰明的一面，戲裡外和爸爸感情深厚，也都喜歡幫助朋友的個性和角色相像。

(中國時報)

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