愛馬仕東京開影城 如入拍片現場

2018年07月12日 04:11 中國時報 徐亦橋 報導

愛馬仕《與她同行AVEC ELLE》提供完整電影體驗，成為東京話題展覽。（愛馬仕提供）

《與她同行AVEC ELLE》的相關美術設計也走電影風格。（愛馬仕提供）

愛馬仕秋冬發表會有如拍片現場。（愛馬仕提供）

參觀者似乎是旁觀，但又參與事件進行，體驗電影的魅力。（愛馬仕提供）

前川泰之（中）演出女主角的愛人，他穿著帥氣，藉由網路電話在紐約家中受訪。（徐亦橋攝）

愛馬仕《與她同行》邀來日劇熟面孔吉田羊（最左）演閨蜜，她穿著瀟灑秋冬裝，在茶館接受訪問，現場觀眾可看到工作人員於鏡外忙碌。（徐亦橋攝）

「就像身處於電影之中。」但這話並非形容詞。愛馬仕秋冬系列在東京發表，邀來名製片創作「電影」《與她同行AVEC ELLE》，但其實是個電影體驗的展覽；品牌在東京國立新美術館搭建起一座攝影棚，現場有7大場景、無數後台、上百演員與工作人員，讓貴客們拍片「玩真的」，獲得最貼近電影的體驗。

在法國製片兼策展人Laure Flammarion打造下，《與她同行》就像部法國片，不走線性敘事，作家女主角未現身，演出閨蜜的吉田羊、愛人的前川泰之，以及鄰居的市川實日子等，分散在茶館、紐約公寓與花店中，娓娓道來「她」那神祕性感又奔放的個性；過程裡，貴賓因旁觀穿著瀟灑女裝的閨蜜與鄰居和帥氣男裝的愛人演出而入戲，但讀秒、NG、喊卡等過程，卻也隨時提醒「我們正拍片中」。

近距離體驗拍片真實感

劇組也另搭海景、宴會與能一覽天際線的花都屋頂，重現3位女主角友人回憶故事，當中有的是充滿意境的空景，有的由數位女模走秀，有的讓參觀者化身臨時演員，在屋頂扮演派對賓客齊喊「乾杯」，每場都有看點。但觀眾繞過景片後，又別有洞天，粗糙木板上一件件掛著擺著的，可是華美的秋冬絲巾裙、毛呢長褲、牛皮連身裙，還有身價不菲的凱莉包、柏金包，全大剌剌掛在「後台」；而髮型、化妝間、儲藏室等則有愛馬仕招牌的絲巾、帽子等，堪稱是見證「史上最豪華道具」的電影。

配件變最豪華的道具

故事最後，觀眾走到女主角的家後院，隔著玻璃欣賞家中精緻優雅的愛馬仕家居，雖沒見到女主角，但卻體會到自己參與另一部尋找女主角電影的感受。每個設計師都會被問到這考古題：「請形容品牌秋冬服裝的精神？」若問這展覽的幕後推手、愛馬仕女裝世界藝術總監Bali Barret與女裝藝術總監Nadege Vanhee-Cybulski，想必答案會簡單（或複雜）得多，「請來參與這場電影。」應該是最佳解答。這展覽即日起至30日在東京展出。

(中國時報)