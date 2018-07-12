新光三越這夏卡利HIGH今開跑

2018年07月12日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

新光三越新品登場，GUERLAIN輕裸感無暇底妝組，價值4355元、特價2350元。（新光三越提供）

新光三越Bauhaus Desigual女花襯衫，原價3280元、特價2624元。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A8「珍寶」蟹謝爸爸10人豐美饗宴，2萬元。（新光三越提供）

「黃亞細」海外首店，26日進駐新光三越台北信義新天地A8。（新光三越提供）

新光三越新品登場，Tokuyo Vogue時尚玩美椅TC-675，原價8萬8000元、特價6萬6000元。（新光三越提供）

新光三越TISSOT Seastar 1000系列自動款潛水腕表，2萬3200元。（新光三越提供）

新光三越這夏卡利HIGH今起開跑，藝人凱薩琳持法雅客周年慶獨家Canon EOS M100單鏡組（粉）+SELPHY CP1300相印機（右起），原價2萬3890元、特價2萬900元，買即贈限量Canon原廠電池；PHILIPS星際大戰系列Han Solo韓索羅款電鬍刀SW6710，9888元。（蘇蔓攝）

「新光三越這夏卡利HIGH」今（12日）起至8月16日展開，期間10大指定銀行卡購物累滿1萬元回饋4%、滿6萬元回饋5%、滿20萬元回饋6%電子贈品禮券，每卡最高回饋5萬元，包含高單價精品、3C、家電，和餐廳聚餐、美食街用餐、超市購物等，凡是消費不管大額、小額都能累計賺禮券；趁夏換季流行服飾5折起下手，預算減半還可賺好康！

活動期間，還有限期多重回饋送電子贈品禮券，首4日持新光三越會員APP及10大指定銀行信用卡消費滿5000送200或刷1萬送500，擇一限量兌換。首7日新光三越聯名卡友獨享累滿6000加碼限量送200；4大指定銀行累滿8000限量送200。

法雅客同步周年慶

這夏購物清單聚焦美妝新品、涼夏家電、涼夏服飾、父親節禮物、餐飲美食，像是獨賣美妝、全台近300個男／女裝品牌5折起、能快速使室內降溫的循環扇、調節空氣的清淨機等；另，在刮鬍刀、按摩椅、精品運動表款等人氣夯的父親節禮品外，近年也流行送3C，8月1日前正值法雅客15周年慶，商品折扣57折起、消費滿3萬送300，選購輕薄筆電、高單相機、熱門遊戲機等禮品正是時候。

全台近250家餐飲這次也加入累計，新光三越販促部協理彭緒箴表示，獨創的APP美食訂候位系統去年10月推行至今，全台分店逾9成餐廳皆可訂候位，每月超過10萬人次使用，顯見受歡迎。

全台獨家餐廳中，「福里安花神咖啡」在台北信義新天地A9和台中中港店都有；推出父親節「蟹謝爸爸10人豐美饗宴」的「珍寶」在A8外，9月也要進駐台中中港店；有「新加坡肉骨茶麵代名詞」之稱的黃亞細肉骨茶，1950年開業至今銷量超過2000座101大樓，26日在A8開海外首店，都可趁機嘗鮮。

(中國時報)