寵商機開打 超商祭好康

萊爾富表示，犬食市場以西莎餐盒系列最暢銷，其中雞肉口味銷售第一，40元。（萊爾富提供）

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中國時報
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7-11觀察會至門市購買寵物食品的消費者，有5成是位於住宅商圈，推出超過20款口味，寶路系列也有不定期優惠，原價56元。（7-11提供）
萊爾富獨家引進「Doggy Willie」海藻牛蒡雞肉，55元。（萊爾富提供）
OK獨家引進「BokBok 鮮吃魚」系列，主要成分是魚類，是貓狗都能接受的口味，魚肉乾口味69元。（OK提供）
全家自有品牌FamilyMart Collection，與光隆實業開發環保購物袋，並以年度代言人蕭敬騰的愛犬、貓寵進行設計。（全家提供）
OK獨家與業者合作抽獎，8月1日止於OK購買西莎、寶路、偉嘉寵物食品任一件，即可參加抽獎，獎項：西莎手推車1台等。（OK提供）

今年超商寵物商機業績增長超過10%，業者不僅加碼設置寵物專區貨架，並引進獨家嚴選零食；狗食與貓食商品比例約2:1，透過App預購罐頭享受價格優惠外，還可分次領取，節省主人們採購時間。

OK超商今年成立寵物專區，獨家引進「BokBok 鮮吃魚」系列，有別於一般零食，是貓狗都能接受的口味，該系列的低敏成分，訴求可降低寵物過敏機率，販售至今業績成長8%。此外，也獨家與業者合作抽獎，8月1日止於OK購買西莎、寶路、偉嘉寵物食品，任一件憑發票登錄即可參加抽獎，獎項有西莎手推車、樂扣樂扣保鮮盒等。

全家去年將寵物商品區調整至貨架上層，結果帶動相關業績成長近15%，業者觀察，周末寵物鮮食餐盒銷量較平時增加2成，推出全家App預購西莎罐頭，12入360元優惠（75折），可在全台各店舖分次領取；而在7月17日之前，購買西莎餐盒40元系列4入，再加價59元即可換購以蕭敬騰愛犬為圖像設計的環保購物袋。

7-11觀察會至門市購買寵物食品的民眾，5成是位於住宅商圈的門市，針對即時購買的需求，也提供口味任選優惠，更超過20款的食品可挑選。萊爾富獨家引進「Doggy Willie」海藻牛蒡雞肉系列，不使用化學添加物等加工。

(中國時報)

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