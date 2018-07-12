2018年07月12日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

李玉璽（右）在片中分飾3角，在體貼暖男、韓系花美男外，陽光運動男最受學妹青睞。（和泰汽車提供）

和泰汽車邀李玉璽擔任捐血大使，拍攝公益微電影《好心有好抱》。（羅永銘攝）

剛發行第3張專輯《Sing With Me》的李玉璽，首次擔任「和泰汽車全國捐血月」捐血大使，在公益微電影《好心有好抱》1人分飾3角，贏得「國民校草」稱號。他呼籲年輕族群響應捐血，吸引眾多粉絲關注，影片上線至截稿為止，點閱率已破217萬人次，李玉璽說：「只要你願意，捐血一點都不難，可以幫助許多需要幫助的人。」

吸引年輕人關注捐血議題

TOYOTA、LEXUS和HINO總代理和泰汽車長期投入捐血公益事業，2012年起每年舉辦全台大型捐血活動「和泰汽車全國捐血月」，積極協助推廣捐血活動，累計捐血人次今年將突破5萬人；且連年捐贈捐血車，今年達第9台。這次活動從本月起跑至8月15日，於全台指定的TOYOTA經銷商據點及各地區捐血中心展開。

有鑑於每年暑假血庫鬧血荒、而年輕人捐血比例逐年遞減，和泰汽車首次邀年輕、陽光、熱心公益的李玉璽擔任捐血大使，用新世代的角度，和輕鬆、有趣方式宣導公益，引發年輕族群共鳴，進一步關注捐血議題。

微電影《好心有好抱》（youtu.be/NO5kfDBGYFc）劇情描述單身學妹追求理想男神學長的冒險故事，拿捐血登記表告白，以公益之名行追男之實。李玉璽當兵捐過血，飾演害怕打針的學長第一次捐血，覺得片中的學妹牽手陪他、抱他帶出「好心有好抱」，劇本很有趣；有網友認為這類公益微電影可多多益善，甚至拍成電影，還說「太有趣了，我要去捐血了！」顯見成效。

粉絲團按讚分享抽旅遊金

和泰汽車除透過微電影呼籲捐血，今年更加碼抽獎活動，8月15日前於「和泰汽車讓愛啟動」公益粉絲團按讚、分享捐血公益影片，並於影片貼文留言標註3位想一起捐血的好友，有機會獲最大獎2萬元旅遊金。和泰全國捐血月官方網站，詳洽www.hotaimotor.com.tw/blood。

(中國時報)