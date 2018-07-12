汽車夏日健診 好康別錯過

夏季天候炙熱多雨，廠商推出夏日行車健檢活動，建議提早預約回廠。（裕隆提供）

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中國時報
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夏季不是高溫不下就是滂沱驟雨，不穩定的氣候對車輛是種嚴苛的考驗，尤其雨刷、輪胎是否良好？冷氣空調效率是否正常？都會影響行車安全。近期各車廠推出愛車夏日健診活動，抽空回廠一趟，免費的檢測讓你更安心，若發現需要維修、更換，還可現場處理，相當便利。

夏天開車若沒有冷氣，誰受得了。業者提醒，如果空調系統的風箱與濾網長時間未清理，還易使乘員因灰塵及過敏原誘發鼻塞、頭痛、胸悶等類似感冒的過敏徵狀；車輛則會有出風量降低、冷氣不冷、鼓風機及壓縮機負載增加、引擎負載增加等情況，更甚者會有性能變差與增加油耗，建議車主把握時間預約回廠。

NISSAN在31日前提供免費行車健檢，包含空調冷卻系統、視野安全、引擎底盤、輪胎電瓶、煞車系統等總計35項車輛安全與舒適項目檢查，同時針對車齡3年以上車主，提供「越修越便宜」專案，維修零件95折至75折外。另提供「為你設享」百元以下維修零件免費，以及紅利點數加價購優惠。

中華三菱「涼夏健診」 即日起至8月31日，將提供免費冷卻系統健診，項目包括水箱、水泵浦、風扇、水管等，再享相關零件85折、輪胎第2條8折、電瓶9折，OUTLANDER車主加裝原價1萬元的冷氣後出風口，可享優惠價6888元。CITROEN與PEUGEOT月底前提供全車系免費冷氣健診，消費滿3000元再送品牌經典環保袋。Skoda車主在月底前進廠，可享27項免費檢查，並提供冷氣零件9折、配件及精品9折優惠。

(中國時報)

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