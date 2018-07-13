新教長葉俊榮語帶玄機！管案 還是活的

2018年07月13日 04:10 中國時報 張理國 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

因應9合1選舉，政院昨宣布內閣改組、7項人事異動，其中，最受矚目的是內政部長葉俊榮轉任教育部長，繼潘文忠、吳茂昆後，接手處理台大校長遴選案。葉俊榮強調，短期內會把台大校長一事處理好，不該容忍這件事糾結下去。

葉直言「第2次撩落去」

行政院長賴清德說葉俊榮出線接任教長，有三大理由，包括葉的學術地位、耐性及毅力，深具理想和創新思維。葉俊榮昨坦言，因為社會對教育、台大校長遴選案沒有勇氣面對處理，他最後接受總統、行政院長付託，直言是「第2次撩落去」，在周三晚上才決定。

國民黨立委柯志恩則奉勸葉俊榮要三思，民進黨對管中閔擺下的18銅人陣，也等同是未來伺候新教長的18銅人陣，尤其教長已變成是良心的指標，除非沒有良心、不在乎學界唾棄者，才有本事再寫「拔管」續集吧？

7部會異動 下周一交接

為了拔管案，行政院已折損2位教長，在教育部駁回台大校長當選人管中閔聘任案後，目前台大校長案聘任問題留在台大校長遴選委員會，沒有進展。被形容為「蹚滾水」接棒的葉俊榮，昨接受本報訪問時，語帶玄機地說，管案「還是活的」，對於管中閔還有沒資格擔任台大校長，他「不會去限制一定有或沒有誰的問題」，他會積極與相關人士溝通。

賀陳旦卸交長 另有任用

葉俊榮說，教育部當初只是說校長遴選程序有瑕疵，並沒有針對某一個人認定沒有資格接台大校長，「還是活的」，大家還可以再討論。

這一波內閣改組源起於補實教育部長，但因選舉順勢鋪陳「戰鬥內閣」，行政院長賴清德昨宣布的改組名單，包括行政院發言人徐國勇接任內政部長、遺缺將由民進黨原住民不分區立委谷辣斯．尤達卡接任；內政部長葉俊榮轉任教長；交通部長賀陳旦另有任用，職缺由台灣港務公司董事長吳宏謀接任；配合調查局長蔡清祥升任法務部長，總統府宣布現任部長邱太三將轉任國安會諮詢委員；財長許虞哲轉任期交所董事長，遺缺由次長蘇建榮升任；故宮博物院長林正儀請辭，由前文建會主委陳其南接任，新閣將在下周一交接。

此外，徐國勇昨在院會記者會上也宣布體育署長由國立體育大學校長高俊雄接任、農糧署長將由農委會主祕胡忠一接任。

(中國時報)