連3場加班 韌性大爆發！克國逆轉勝 與法爭金盃

2018年07月13日 04:11 中國時報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

佩利希奇對英格蘭1射1傳，助克羅埃西亞在延長賽逆轉勝出，首度殺入世足決賽。（美聯社）

20年前寫下世足最強黑馬傳奇，首次參賽就拿下季軍的「格子軍團」克羅埃西亞，12日在莫斯科締造新頁。儘管開賽5分鐘就被英格蘭踢進自由球，克國仍展現韌性，下半場先由佩利希奇搶點扳平，延長賽再靠曼祖基奇踢進致勝球，以2比1逆轉氣走「足球祖國」英格蘭，15日晚間11時將與法國爭冠。

打入決賽 創3紀錄

克羅埃西亞首次打入世足決賽，也創下3項紀錄。第一，這是首支連踢3場延長賽（含兩場PK戰）的爭冠隊伍；第二，這是首支淘汰賽連3場都先落後，仍逆轉3連勝的爭冠隊伍；第三，克國目前世界排名20，也創下國際足總（FIFA）實施世界排名制度以來，打入決賽世界排名最低紀錄。

克羅埃西亞在16強對決丹麥、8強碰上地主俄羅斯，都踢滿正規加延長的120分鐘，4強準決賽碰上平均年齡僅26歲的英格蘭，體力不免令人擔心。結果英格蘭上半場的確表現較為出色，第5分鐘更由崔皮爾踢進直接自由球，先馳得點。這也是自2006年「萬人迷」貝克漢對厄瓜多以來，再次有英格蘭球員在世足踢進自由球。

2比1 氣走英格蘭

一如前兩戰都先落後再迎頭趕上，克國這次也沒放棄，甚至有保留體力在下半場放手一搏的味道。第68分鐘，克國右後衛弗薩伊柯右路吊中，佩利希奇跳到英後衛華克頭上，用左腳外側把球打入英格蘭大門，精彩扳平比數。

佩利希奇隨後差點「梅開二度」，雖然不幸射中門柱，但全隊踢完90分鐘沒有換人，鬥志驚人，延長賽右腳已經抽筋的曼祖基奇，甚至在第109分鐘接獲佩利希奇的頭頂傳球，一個箭步在禁區左側起左腳勁射破門，鎖定克國隊史首張世足決賽門票。

佩利希奇與曼祖基奇已在世足賽累積4顆進球，直追該國傳奇前鋒蘇克的6球。蘇克在1998法國世足賽4強對法國先馳得點，卻被後衛圖拉姆連進兩球逆轉，無緣爭冠。這次雙奇要拚復仇與隊史首冠，法國則有本屆各進3球的姆巴佩、格里茲曼，準備收下隊史第2冠。

(中國時報)