貿易戰火力猛 陸美合作照走！王岐山會見芝加哥市長 簽署5年產業計畫

2018年07月13日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

在陸美貿易戰開打之際，美國芝加哥市長易伊曼紐爾率領經貿代表團10日到訪北京，並簽署中美地方政府之間第一份5年產業合作計畫。大陸國家副主席王岐山11日在中南海紫光閣會見伊曼紐爾，談及中美關係和兩國地方合作。這是陸美貿易戰開打以來，王岐山首次現身、首次會晤美國官員。

破除王難勝任說客傳言

現年69歲的王岐山堪稱大陸官員中，唯一擁有對美交往、國際談判經驗豐富的官員，但自年初的陸美貿易戰火，卻始終未見王岐山的身影。

外界一度聯想，是否因為在白宮貿易顧問納瓦羅、白宮首席經濟顧問庫德洛等對大陸貿易主戰的鷹派重新獲得川普信任後，王岐山所熟識的華爾街精英階層、乃至「高盛幫」已成白宮排斥對象，外界質疑，王岐山恐難勝任說客一職。

不過，王岐山11日現身並且與美國官員會晤，打破西方媒體關於北京不願讓王岐山參與陸美貿易談判的論調。跡象表明，擁有豐富外交經驗的王岐山，已經接手陸美貿易摩擦，在中南海專注於處理這一問題的高層中，或許偏向於指導決策，在更高層面為其他的執行者指引方向。

打造雙向投資促進平台

據央廣網報導，由大陸商務部投資促進事務局與芝加哥招商局共同主辦的「中國城市與美國芝加哥市投資合作論壇」11日在北京召開。來自美國芝加哥市與大陸8個成員城市及其他地方城市的政府部門、企業、機構等320餘人出席。

芝加哥市長伊曼紐爾、大陸商務部部長助理李成鋼出席致辭，並共同見證簽署《2018-2023五年重點產業合作計畫》，為大陸相關城市和芝加哥市在醫療健康、先進製造、創新技術等領域搭建以產業為主線的雙向投資促進平台。

芝加哥對陸貿易額翻倍

李成鋼在致辭中指出，芝加哥市代表團的訪問表明美國地方政府和業界對兩國經貿合作前景抱有信心，發出支持自由貿易、支持雙邊經貿合作、反對貿易保護主義的積極信號。

伊曼紐爾表示，與大陸城市加強合作5年來，芝加哥市與大陸的貿易額翻了一倍。儘管當前陸美之間有一些衝突，但不能忽視合作才有更大的機遇，歡迎更多陸企赴芝加哥投資。

(中國時報)