官媒降溫 批媒體義和團式反美

2018年07月13日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

陸美貿易戰打得沸沸揚揚之際，大陸人民網7月初卻罕見推出，匡正各媒體浮誇自大、華而不實文風，推出〈三評浮誇自大文風〉系列評論。外界普遍解讀，相關文章一方面除暗示大陸有意要部分媒體莫再「搧風點火」，更在為內部「義和團式」的反美情緒「滅火」。

或許是有感於陸美貿易戰打得劍拔弩張，大陸相關間接助長大陸內部民族主義式的反美浪潮。人民網7月2日起一連三天發出社評，直批部分大陸媒體浮誇文風，盲目鼓吹大陸第一、大陸超越美國的「浮誇文風」。

人民網相關系列文章直言，大陸媒體「跪求體」、「哭暈體」、「嚇尿體」等浮誇自大文風頻現。這些「雄文」的共性，一無事實骨架、二無內容血肉、三無思想含量，徒有浮躁外殼，經不起一點風吹日曬。

事實上，不只黨媒初出現反省聲音，大陸內部也開始浮現抵制「義和團精神」聲浪。法國國際廣播電台報導，大陸《科技日報》總編劉亞東批評，大陸科技距離西方各國仍遠，偏有人鼓吹全面超越美國。他對吹噓「中國新四大發明」嗤之以鼻，指出並無真正的「中國創造」，「這是忽攸！」

淡大國際事務與戰略所長李大中則表示，大陸菁英心裡其實知道大陸國力離美國還有一段差距，但近幾年來民間出現盲目自信的熱潮，這對大陸政府是把「雙面刃」。黨媒此時發聲，就是要點破這件事情，尤其在中美貿易戰的背景下，現在很多大陸網民不理智的聲浪持續上升，刻意降溫是為讓官方在貿易戰有更多斡旋空間。

(中國時報)