官媒降溫 批媒體義和團式反美

友善列印
中國時報
李文輝／綜合報導

陸美貿易戰打得沸沸揚揚之際，大陸人民網7月初卻罕見推出，匡正各媒體浮誇自大、華而不實文風，推出〈三評浮誇自大文風〉系列評論。外界普遍解讀，相關文章一方面除暗示大陸有意要部分媒體莫再「搧風點火」，更在為內部「義和團式」的反美情緒「滅火」。

或許是有感於陸美貿易戰打得劍拔弩張，大陸相關間接助長大陸內部民族主義式的反美浪潮。人民網7月2日起一連三天發出社評，直批部分大陸媒體浮誇文風，盲目鼓吹大陸第一、大陸超越美國的「浮誇文風」。

人民網相關系列文章直言，大陸媒體「跪求體」、「哭暈體」、「嚇尿體」等浮誇自大文風頻現。這些「雄文」的共性，一無事實骨架、二無內容血肉、三無思想含量，徒有浮躁外殼，經不起一點風吹日曬。

事實上，不只黨媒初出現反省聲音，大陸內部也開始浮現抵制「義和團精神」聲浪。法國國際廣播電台報導，大陸《科技日報》總編劉亞東批評，大陸科技距離西方各國仍遠，偏有人鼓吹全面超越美國。他對吹噓「中國新四大發明」嗤之以鼻，指出並無真正的「中國創造」，「這是忽攸！」

淡大國際事務與戰略所長李大中則表示，大陸菁英心裡其實知道大陸國力離美國還有一段差距，但近幾年來民間出現盲目自信的熱潮，這對大陸政府是把「雙面刃」。黨媒此時發聲，就是要點破這件事情，尤其在中美貿易戰的背景下，現在很多大陸網民不理智的聲浪持續上升，刻意降溫是為讓官方在貿易戰有更多斡旋空間。

(中國時報)

貿易戰火力猛 陸美合作照走！王… 瞄準大陸鋼架 美國加碼祭出「雙…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。