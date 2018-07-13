瞄準大陸鋼架 美國加碼祭出「雙反」

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中國時報
實習編譯黃怡瑋／綜合報導

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）11日宣布啟動「雙反」調查。加強審查大陸是否傾銷鋼架與補貼出口商，以確保美國貿易平衡。

羅斯表示：「保護美國產業免於貿易不公的威脅，是總統川普最重視的事。因此美國商務部會持續調查，以確保美國企業處在公平的商業競爭環境中。」一旦大陸祭出相關的傾銷或貼補手段，恐將對美國貿易造成不公平的傷害。「雙反」主要指反傾銷和反貼補。反傾銷是為了避免大陸在美國削低價格銷售商品，以低於美國市價賣出，影響美國市場價格平衡。反貼補則是禁止大陸政府私下補貼給大陸的出口商。

此次調查來自於美國貨架公平進口協會（Coalition for Fair Rack Imports）上月對美國商務部及美國國際貿易委員會（USITC）提出申訴。該協會指出，大陸貿易傾銷差額約落在130-144.5％。2017年鋼架的進口總額約達2億美金。

假如此次雙反調查證實，大陸確實有傾銷鋼架及補貼大陸出口商，打破公平貿易平衡，美國商務部會在8/6前採取初步措施。將要求美國關稅及邊境保衛局（U.S. Customs and Border rotection）對進口大陸鋼架的美國公司收取押金，並對該類商品課更高的稅。

自美國總統川普上任以來，即嚴格執行美國貿易法規。迄今為止，美國商務部已在川普任內調查過120次雙反調查，比歐巴馬時期高出32％。此次雙反調查，可看出川普當局持續向大陸施壓。

(中國時報)

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