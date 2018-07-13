中興通訊起死回生 陸股強彈

2018年07月13日 04:10 中國時報 李書良 、 黃有容 ／綜合報導 ／綜合報導

在被美方施以出口禁令近3個月後，中興通訊終於將恢復與美國供應商的商業活動。美國商務部昨（12）日表示，已與中興通訊簽訂一項第三方託管協議，在中興完成向託管帳戶支付4億美元（約新台幣120億元）保證金後，美國工業與安全局（BIS）將發布公告，宣布解除中興禁令。這意謂著，中興就要恢復正常營運。

受到解禁消息激勵，中興通訊在陸港兩地A股、H股股價昨日大漲。中興A股一開盤即直奔漲停，收盤漲幅10％，收報13.31元人民幣，此外，中興在港股漲幅也高達25.13％，報13.94港元。

近3個月來，中興通訊股價猶如坐上雲霄飛車，自4月16日傳出遭受美方制裁消息後，中興通訊A+H股隔日停牌，直到6月13日復牌後，A股、H股股價連續重挫，H股股價在6月19日來到最低點9.85港元，相較4月13日停牌前夕，股價暴跌超過6成。

財新網引述消息人士推測，中興通訊可能會在8月1日前履行完成美方的託管資金要求，屆時美國商務部在4月16日向中興發出的7年出口禁售令可望解除。本月稍早美國政府已經允許中興暫時恢復部分業務，時間為7月2日到8月1日，主要是為了讓美方合規小組入駐中興做準備。

不過，根據美國商務部公告，即使禁令解除後，中興通訊仍將獲得緩期執行的10年禁售令，意即這10年期間，中興通訊一旦出現任何違規行為，美方有可能再度啟動相關的禁售令。

中興因為違法向遭美國制裁的伊朗及北韓運輸通訊設備，以及之後做出虛假陳述，去年被美國政府罰款11.9億美元，然而今年初，美方發現中興並未懲處違規員工，最終選擇在4月16日對中興宣布禁售令。

這起事件對中興打擊極大，時任中興董事長殷一民坦言，美國的禁令可能導致中興進入休克狀態。之後中興案更升級成為中美在接下來的3次高層經貿談判中的指標案件。該事件也暴露了中國科技的脆弱面，強化中國政府加速發展本土半導體產業的決心。

台灣部分，經濟部長沈榮津表示台灣業者輸出中興通訊的管制，將視產業及國際情況，依個案處理。據了解，基於兩岸關係複雜，經濟部不跟進解禁，也就是聯發科出口給中興通訊及中興康訊的晶片，仍需向貿易局請輸出許可證。而為了解產業受影響狀況，沈榮津今天將與各產業業者召開對策說明會。

(中國時報)