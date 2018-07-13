選前清戰場 解決台大及廢死爭議！新聞透視－戰鬥內閣改組 賴菊合作成形

行政院長賴清德（左二）12日宣布上任以來最大幅度內閣改組，包括懸缺已久的教長由內政部長葉俊榮轉任，政院發言人徐國勇（左一）轉任內政部長。圖為賴清德率副院長施俊吉（右二）、祕書長卓榮泰（右）出席記者會。（方濬哲攝）

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中國時報

賴揆首度主導內閣大幅改組，毫無疑義，是基於9合1年底選戰考量，內政部與交通部手上資源甚多，均與地方建設有密切關係，此次改組還牽涉兩大議題，選前能否清理戰場，攸關綠營勝負。

新教長葉俊榮語帶玄機！管案 還是活的
葉俊榮如何「拔管」 藍委18銅人陣檢視

葉式浪漫 疏通管案有望

首先是解決爭議長達半年、折損2位教長的拔管風暴，自台大1月5日選出管中閔任校長後，因綠營不接受曾在馬政府時期提「自由經濟示範區」規畫的管中閔，教育部駁回台大校長遴選結果，至今無解，反深陷其中，拖垮蔡賴施政滿意度。

受命處理管案的準教長葉俊榮，賴揆形容「個性浪漫、充滿理想、又有創新思維的學者」，如果前教長吳茂昆粗暴無以拔管，是否葉式浪漫足以疏通管案，將死局走成活局？或葉俊榮兩肋插刀，最後仍賠上自己學術與政治生命？如以葉俊榮處理婦聯會案觀察，相較民進黨趕盡殺絕的作風，葉以較溫和方式與婦聯會簽署行政契約的談判，但葉的努力並不為深綠接受，甚至被黨內認為表現不力，應予撤換。殷鑑不遠，葉俊榮能處理好管案嗎?

社會關注 會否槍決死囚 　綠營另一項難題是死刑長達2年未執行，民怨高漲，認為蔡政府助長社會犯罪風氣。即將卸任的法務部長邱太三從未簽署死刑令，43名死刑犯原封不動，將交到新任部長蔡清祥手裡，選前會不會槍決死囚，外界高度關注。

據了解，賴揆在記者會上除明示蔡清祥打擊毒品，另暗喻「安定民心，回應社會期待」，就是要蔡清祥依法執行邱太三任內從未執行的死刑。

新系掌權 該負選戰全責

這次內閣改組，明顯展現了「賴菊合作」態勢。蔡政府任內，除菊系人馬李永得任客委會主委，這次台灣港務公司董座吳宏謀也入閣掌交通部。過去曾歷練高雄副市長而居要職者，包括台船董事長鄭文隆、台鹽董事長陳啟昱、財團法人金屬工業研發中心董事長林仁益、宜蘭縣長陳金德，難怪外界形容改組的是「菊內閣」。

不過台南幫相繼北上者不遑多讓，包括內政部次長陳宗彥、營建署長吳欣修等人，台南副市長張政源下周也將接任交通部次長，陳菊在府、賴清德在院，花媽、賴神各有子弟兵進駐中央，但菊與賴均為新潮流系，新系在民進黨根基更穩、影響更大，對年底選舉成敗也將擔負絕對責任。

(中國時報)

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