葉俊榮如何「拔管」 藍委18銅人陣檢視

2018年07月13日 04:10 中國時報 簡立欣 ／綜合報導 楊佳穎、／綜合報導

內政部長葉俊榮轉教長，藍委柯志恩直言，蔡政府此刻只是要一人名填補教長空缺，「因民進黨早放棄教育」；她呼籲，葉部長未來還是要當回葉教授、面對學術圈，才是終身的事，而這就要看接下來如何處理「管案」。

柯志恩說，內政部長一堆人要接，教長找不到人接，葉俊榮讓出內政部長，去接一個大家不要的，一定是蔡總統千拜託萬拜託，兩肋插四刀相挺，「我不覺得他是求官的人，他當台大教授時還滿瀟灑」，何必做「阿信」。

柯志恩表示，葉俊榮是行政法專家，「但，他是教育專家嗎？」一位個性溫和且對教育純然陌生者，「葉教授」名聲也可能就此賠進去。因教育部用18銅人陣方式檢視台大校長案，大家也會用同樣方式檢視教長。

葉俊榮上任後首要面對的就是「管案」，柯志恩呼籲，還是要看他處理台大校長遴選案、大學自主作法，這也是為什麼很多大學校長不願擔任教育部長。

藍委賴士葆質問，「請問葉部長對『拔管』怎處理？」應讓大學校長自主產生，還是繼續執行「拔管」政策？而這樣的內閣改組，令人沒任何期待。

聽聞教育部長人選，台大校長遴委會發言人袁孝維表示，期待新教育部長依法行政，尊重大學自治精神及遴選委員會決議，盡速聘任管中閔教授為台大新校長。不過，因葉從台大借調內政部，現職務調動，需台大再同意，否則形同「偷跑」。

有台大教授說，葉俊榮仍需回台大授課一學期兩學分，「最主要是不要因人設事，兩套標準。」另有教授不解表示，葉俊榮在浙大有實質兼課，且上次假發票案他也被捲入，「這個政府真是沒人了，且大大的雙重標準。」

全教總理事長張旭政表示，台大校長遴選案檢視標準也可能燒到葉自己，後續能否將大學校長遴選程式明確化，考驗他是否具有教育部長的擔當。

(中國時報)