人物側寫－放牛孩子接財長 蘇建榮3大挑戰

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中國時報
、林澂薇

高EQ、執行力強，讓蘇建榮深獲綠營器重，在現任財長許虞哲完成階段任務後，自然成為接班首選。不過，蘇建榮擔子不輕鬆，不但將面對公股金融單位績效提升、《所得稅法》扣除額優化挑戰，《財劃法》更是吃力不討好難題。如何成功拆彈，考驗他溝通協調與執行力。

現年56歲的蘇建榮，幼時家境清寒，課後還幫父母放牛，但家境清苦卻更激勵他向上，興大經濟所畢業後赴美深造，取得美國賓州州立大學經濟學博士學位。

與蘇建榮共事已久的官員說，學界與政府部門承受的壓力不同，如國銀退休優存配合軍公教年改退場，蘇建榮承受年改團體、國銀工會抗議和不諒解，但他在面對問題時多能發揮同理心溝通協調，化解歧見；次長任內，還成功建立台灣PAY標準機制。

老友打趣說，也許因生肖屬牛，蘇建榮踏實，一步一腳印，有時雖擇善固執，但個性溫和，有著難得的耐性與好脾氣。

有別過去財長多出自政大財稅幫，蘇建榮來自綠營智庫，過去曾在台北大學等校任教，研究領域涵蓋財政、租稅理論，轉任台北市長柯文哲的財政局長時，還協助市府一年內清掉逾160億債務；蔡總統上任後，在林全任內出任財政部政次。

蘇建榮出任財長後，將面對多項挑戰，首先是國銀退休人員優存配合年改退場後，須建立薪資與公務人員脫軌機制，提出新的留才攬才方案，同時提升整體公股金融機構效能；其次，「名模林若亞條款」的《所得稅法》扣除額優化案，未來認定寬鬆攸關公平正義，不好拿捏；《財劃法》更因涉中央地方資源分配，如同燙手山芋，蘇能否順利通過考驗，備受關注。

金管會主委顧立雄昨也證實，原財長許虞哲將出掌期交所董座，目前只待報政院核定。原董座劉連煜因借調期滿回校任教。

(中國時報)

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