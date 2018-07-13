邱太三想裸退 無奈花媽勾勾纏

心無罣礙一身輕？政院昨宣布法務部長由蔡清祥接任後，邱太三昨下午受訪，稱直至人事宣布，他仍未允諾出任國安會諮詢委員。（張孝義攝）

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中國時報
／綜合報導

這波內閣人事異動，將卸任的法務部長邱太三何去何從？總統府發布接任國安會諮詢委員，但人事發布後，邱太三說，他最想回學校教書，「只是菊姐來找我勾勾纏，我還在猶豫」，陳菊是「大姐頭」，做小弟只能耍賴，看能賴到什麼時候。

已打包的邱太三12日下午與接任部長的蔡清祥會面，閉門密談2小時，蔡清祥離開法務部時說「長官召見，我是下屬當然就來了」。蔡說，邱部長除恭喜他，就是告知一些部裡的事。

邱太三或因心無罣礙坦率指出，他最希望歸建亞洲大學任教，今年520前他就向行政院長賴清德表明要回學校教書，因向亞大借調時間到了，當時賴沒同意，卻在回給學校借調公函上，寫下基於校方人、事教學考量，會儘速讓他歸建。

邱斬釘截鐵說，卸任法務部長無關「不執行死刑」、「得罪阿扁」。對府方發布國安會諮委一職，邱有點無奈表示，「菊姐確實有來找我勾勾纏啦，我還在猶豫」。

他說，他由亞大借調公職，每學期應義務教課2小時，第1學期還回去教書，後來太遠就沒再回去，「欠了這麼久，自己都有點不好意思，想早還清」。

任職2年多，邱太三覺得大家都很喜歡他，這次離開公職，太太本來很高興，但聽到菊姐「勾勾纏」，明顯感覺「心情不太好」。以往每年他會陪太太日本旅遊3、4趟，這月20日要再陪太太到日本恐落空了。

蔡清祥接任法務部長，邱認為蔡行事風格穩健，推動反毒、反洗錢、查辦重大經濟犯罪有目共睹，是法務部長最佳人選。蔡清祥昨表示，他會貫徹行政院及邱部長政策，對敏感的死刑執行問題，等上任後研究再說。

外界也傳邱不願接總統府副祕書長是因「不喜歡打雜」，較喜專注檢調。對此府方說，從頭到尾就只是國安會諮委。

(中國時報)

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