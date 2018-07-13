農委會棄車保帥？林聰賢沒事

2018年07月13日 04:10 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

果賤傷農一直是近期社會最不滿聲浪之一，不過12日內閣改組僅換下農糧署長。圖為4日雲嘉南等縣市鳳梨農串連北上抗議，要求農委會主委林聰賢下台。（本報資料照片）

今年香蕉、鳳梨相繼發生產銷失靈，民進黨中常會就傳出要換掉農委會主委林聰賢，但昨天政院宣布，農糧署長改換農委會原主祕胡忠一擔任，外界難不聯想，此舉是「棄車保帥」政治戲碼。

胡忠一民國74年台大農業推廣研究所畢業，一畢業即進入台灣省政府農林廳，主管農民、農事家政班婦女，輔導農業推廣，並負責培育當時總統李登輝的全國八萬農村青年計畫。

胡忠一受訪表示，自己在農林廳輔導科就是主管農民事務，後來在農委會各局處只剩畜牧處沒待過，且過去在企劃科任科長，產銷履歷更是他任內重要資歷，任內推動過策略聯盟、國內行銷、國際貿易及前端市場調查，並配合改良場試驗所研發，「沒人比我待過更多地方」，自信沒人比他更熟悉農業業務。

胡忠一直言，近幾個月農委會面對產銷失衡的態度都是在「救火」，而他過去是念推廣，在日本也念過農業經濟，博士念的是行銷，未來他會運用科技，加強行銷，為台灣農民生產更多安全高品質的產品。

台大名譽教授，生農學院前院長楊平世表示，農糧署就是「小農委會」，負責核心業務，但一直以來都很官僚。他認為胡忠一過去致力產銷履歷推動，懂行銷，是很適當人選，盼他上任後能立即落實農作物面積調查，推動外銷、解決內銷市場滯銷問題。他認為，民進黨政府用人都是政治考量，但只用「政治」解決問題，根本沒辦法發揮專業。

近期果賤傷農受到社會熱議，農委會主委林聰賢昨接受媒體採訪表示，原農糧署長陳建斌因家庭因素，無法配合農糧署展開許多精進作為工作，考量他食品加工專業，因此調任他為農科院院長。黨政人士稱，農產問題頻傳，農委會主委沒事，這樣的內閣調整實在令人失望。

(中國時報)