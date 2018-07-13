我對菲泰汶免簽 延長1年

外交部12日宣布，延長對泰國、汶萊及菲律賓國民來台試辦免簽1年，但泰、汶的最高停留時間從原本30天縮減為14天。圖為來台觀光的東南亞旅客拍照留念。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導
近3年菲、泰、汶萊來台旅客一覽表

蔡政府力拚新南向，積極開拓觀光客源。外交部昨宣布，延長對泰國、汶萊及菲律賓國民來台試辦免簽1年，但泰、汶的最高停留時間從原本30天縮減為14天，據悉，政府有意藉縮短天數降低泰國人士來台從事性交易衍生問題。

推動新南向 初見成效

我國從2016年8月起，先從東協10國及印度實施第一波放寬簽證，包含給予泰國、汶萊免簽及菲律賓電子簽證，直至去年11月起才給予菲律賓免簽，前述免簽均將在今年7月31日截止。

外交部昨指出，推動新南向國家人民來台觀光、洽商，已見具體成效，並參考優質旅客來台觀光及商旅平均停留天數，我國政府決定延長續試辦泰國、汶萊及菲律賓國民來台免簽證措施一年，停留天數為14天，試辦期限至明年7月31日止，屆時再視成效決定是否延長辦理。

東南亞簽證 爭取簡化

值得注意的是，在單次免簽最高停留天數上，原本泰國與汶萊均為30天，但此次縮減為14天。據悉，由於此前外界批評泰國人士來台從事性交易的情況加劇，經包含警政、移民管理等單位在跨部會會議上考量，決定藉縮減天數處理。

旅遊業者樂見政府的放寬措施，但台灣人現在到菲律賓旅遊需申請電子旅遊憑證，泰國則需申請落地簽，並無對等待遇，呼籲政府爭取東南亞國家簡化簽證。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，泰國不僅沒有觀光免簽，甚至申請簽證的相關規定愈來愈嚴格，簽證沒過，所繳的簽證費一概不退費，已有許多消費者透過旅行社反應，造成許多糾紛。

開放免簽國 速度要快

蕭博仁說，全聯會已向泰國貿易經濟辦事處、泰國觀光局台北辦事處表達意見，希望雙方觀光往來能有更進一步的簡化寬鬆措施，以利台灣民眾前往泰國觀光旅遊。

創新旅行社董事長李奇嶽指出，台灣若要推新南向，開放免簽國家的速度要加快，其他像是印尼、越南等東南亞國家也可免簽，若政府機關擔心國安問題，像是東南亞旅客以觀光之名非法打工、賣淫等，就應該把管理機制做好，杜絕犯法情事發生。

(中國時報)

農委會棄車保帥？林聰賢沒事 陸施壓國際航空更名台灣 英公開…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。