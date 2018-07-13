我對菲泰汶免簽 延長1年

2018年07月13日 04:10 中國時報 陳建瑜 、 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

近3年菲、泰、汶萊來台旅客一覽表

蔡政府力拚新南向，積極開拓觀光客源。外交部昨宣布，延長對泰國、汶萊及菲律賓國民來台試辦免簽1年，但泰、汶的最高停留時間從原本30天縮減為14天，據悉，政府有意藉縮短天數降低泰國人士來台從事性交易衍生問題。

推動新南向 初見成效

我國從2016年8月起，先從東協10國及印度實施第一波放寬簽證，包含給予泰國、汶萊免簽及菲律賓電子簽證，直至去年11月起才給予菲律賓免簽，前述免簽均將在今年7月31日截止。

外交部昨指出，推動新南向國家人民來台觀光、洽商，已見具體成效，並參考優質旅客來台觀光及商旅平均停留天數，我國政府決定延長續試辦泰國、汶萊及菲律賓國民來台免簽證措施一年，停留天數為14天，試辦期限至明年7月31日止，屆時再視成效決定是否延長辦理。

東南亞簽證 爭取簡化

值得注意的是，在單次免簽最高停留天數上，原本泰國與汶萊均為30天，但此次縮減為14天。據悉，由於此前外界批評泰國人士來台從事性交易的情況加劇，經包含警政、移民管理等單位在跨部會會議上考量，決定藉縮減天數處理。

旅遊業者樂見政府的放寬措施，但台灣人現在到菲律賓旅遊需申請電子旅遊憑證，泰國則需申請落地簽，並無對等待遇，呼籲政府爭取東南亞國家簡化簽證。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，泰國不僅沒有觀光免簽，甚至申請簽證的相關規定愈來愈嚴格，簽證沒過，所繳的簽證費一概不退費，已有許多消費者透過旅行社反應，造成許多糾紛。

開放免簽國 速度要快

蕭博仁說，全聯會已向泰國貿易經濟辦事處、泰國觀光局台北辦事處表達意見，希望雙方觀光往來能有更進一步的簡化寬鬆措施，以利台灣民眾前往泰國觀光旅遊。

創新旅行社董事長李奇嶽指出，台灣若要推新南向，開放免簽國家的速度要加快，其他像是印尼、越南等東南亞國家也可免簽，若政府機關擔心國安問題，像是東南亞旅客以觀光之名非法打工、賣淫等，就應該把管理機制做好，杜絕犯法情事發生。

(中國時報)