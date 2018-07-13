陸施壓國際航空更名台灣 英公開反對

針對大陸施壓國際航空公司更改網站上的台灣名稱，英國外交部副部長費爾德10日強調，民間（航空）公司有自行決定如何稱呼旅遊目的地的自由。圖為英國航空班機。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

繼美國與澳洲後，英國外交部日前也表達支持台灣、反對大陸政府施壓國際航空公司的立場。英外交部副部長費爾德10日強調，民間（航空）公司有自行決定如何稱呼旅遊目的地的自由，並重申英國政府長期以來的對台政策並未改變，英國政府向以「台灣」稱呼我國；對此，外交部昨表示誠摯謝意。

大陸4月以致函方式施壓包括英國航空公司等44家國際航空公司，要求不得將台灣列為國家，必須改為「中國台灣」。英國下議會保守黨、台英國會小組副主席詹金斯及保守黨內1922委員會外交事務主席布萊克曼等議員，日前以書面方式詢問，大陸施壓英國航空及其他航空更名「台灣」名稱及干預國際企業的營運自由，英國政府如何因應。

對此，費爾德以書面方式答覆，英國政府長期以來的對台政策沒有改變，英國政府向來以「台灣」稱呼，當有「國家／領土」或「世界位置」的列表時，也以同樣方式處理。費爾德強調，私人公司與組織應有自由，自行決定稱呼，英國公司不應被政治壓力所迫而做出改變，英國外交部已就此向中國政府表達關切。

外交部昨表示，非常感謝英國政府明確表達友我立場，也籲請所有理念相近國家亦能挺身而出，堅拒大陸霸凌，展現國際社會堅守普世價值的決心與信念。

外交部指出，大陸近月來不斷施壓跨國企業及航空公司，要求在其網站矮化我國地位。對於大陸無理及霸道的做法，我政府絕不接受，外交部也將持續與相關駐處積極洽請理念相近國家支持台灣，捍衛民主、自由及法治。

(中國時報)

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