谷辣斯．尤達卡盼做好溝通橋梁

2018年07月13日 04:10 中國時報 張祈 、 賴佑維 、 甘嘉雯 、 莊旻靜 ／綜合報導 ／綜合報導

行政院12日宣布內閣改組，媒體出身的原住民不分區立委Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）將於16日上任行政院發言人，成為台灣第1位擔任政院發言人的原住民，族人得知後都說與有榮焉。她12日在花蓮跑行程受訪表示，族人盼政府多做事，自己樂於當橋梁。

Kolas Yotaka是新竹出生、台中長大的阿美族人，老家在花蓮玉里鎮哈拉灣部落，媒體生涯10餘年，曾任原住民族電視台新聞部製作人、副理及主播，也當過民視記者、公共電視製作，2014年接受桃園市長鄭文燦延攬，擔任桃園市政府原民局長，前年再獲民進黨提名當選不分區立委。

長期關注原住民議題的Kolas Yotaka昨前往花蓮跑行程，早上在老家哈拉灣部落、玉里苓雅濟部落關心地方建設，下午到鳳林鎮鳳信部落舉辦座談會，討論道路交通改善及原住民土地議題。

Kolas Yotaka說，不少族人得知她將任發言人，都為她感到高興，尤其過去從沒有原住民擔任這項職務，對族人來說很新鮮，她也感謝家鄉族人對她的愛護。

「心情很平靜！」Kolas Yotaka說，發言人工作就是做好人民與政府間的溝通橋梁，第一時間把政府政策、資訊，快速且清楚地傳遞給人民，是未來的挑戰跟重要的工作，自己過去曾任公部門、立委職務，熟悉行政、立法間的運作協調，或許就是行政院請她當發言人的考量。

桃園市客家事務局長蔣絜安確定遞補原不分區立委的Kolas Yotaka的空缺，蔣絜安表示，將帶著鄭文燦與桃園市府團隊的祝福轉戰立法院，也會將桃園客家實作經驗帶進中央，並致力奠定客家法制建設。

(中國時報)