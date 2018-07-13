挑戰蔡政府 扁有意出席民進黨全代會

2018年07月13日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 李義 ／綜合報導 ／綜合報導

前總統陳水扁昨天在化身的「新勇哥物語」預告，可能出席預定15日舉行的民進黨黨代表大會，並說「最壞的可能是，阿扁就在蔡總統兼主席面前被抓回去，這樣代誌才會大條！？」言下頗有再次挑戰蔡政府底線的企圖。

阿扁在「新勇哥物語」證實，有收到民進黨中央黨部7月5日通知7月15日開會的公函，以及中執評委投票通知單，並指出他是民進黨終身黨員，曾任民進黨黨主席，所以也是第18屆當然全國黨代表，出席證編號22號。

他說，身為黨員與全國黨代表，有參與黨代表大會的義務與權利。阿扁自從2008年5月21日參加蔡英文主席就職典禮並應邀致詞後，只出席一次全國黨代表大會，迄今已有10年沒有機會再參加。阿扁非常期待可以再參加全國黨代表大會，如果阿扁參加7月15日全國黨代表大會，「最壞的可能是，阿扁就在蔡總統兼主席面前被抓回去，這樣代誌才會大條！？」

扁還提到，法務部長邱太三要轉任總統府副祕書長，但是否繼續執行所謂「二不」、「四不」、「五不」到「六不」，就不得而知了？

熟識邱太三的友人透露，對於阿扁一再遊走在保外就醫紅線的挑釁，邱感到無奈又不耐。邱擔任部長期間絕對不看的就是「勇哥物語」，還曾在6月一場友人聚會時笑說「天下白話文第一是李敖，第二還是李敖，第三還是李敖」，以此反諷「勇哥物語」。

雖然有長輩當場「示意」邱別再多說，但有政壇友人力挺邱，直白表示新勇哥物語「都是幹話」；另位政壇友人也說：「蕭敬騰是省話一哥，勇哥是幹話一哥。」還有人表示「中央全都幹翻了」，吐露出滿朝對勇哥的不滿情緒。對於內閣改組中，邱太三「被下台」轉任總統府副祕書長，政壇傳聞得罪阿扁是原因之一，但這名友人認為，對邱而言，司法正義、程序正義絕對高於政治顏色，是否得罪阿扁不是重要原因，對執行死刑的態度才應該是主要關鍵。

(中國時報)