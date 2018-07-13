吳宏謀掌交部 前瞻為第一要務

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中國時報
／綜合報導

行政院昨宣布內閣改組，港務公司董事長吳宏謀將出任交通部長，吳受訪時表示，上任會優先做好前瞻建設、道路安全、觀光旅遊等3個方向，近日會向即將卸任的部長賀陳旦請益。

64歲的吳宏謀是工程專業出身，從基層公務員一路爬到高雄市工務局長、副市長，是陳菊市長任內的得力助手。2014年高雄氣爆，吳替陳菊扛責請辭副市長，但幾個月後又回鍋，當時一度引起爭議，陳菊出面為吳澄清，強調司法已還清白，不難看出對他的重視。蔡英文上台後，吳宏謀先接任行政院公共工程委員會主委、行政院政務委員，去年11月回高雄接台灣港務公司董事長。

吳宏謀說，前一天（11日）晚上7、8時沒注意到行政院長賴清德有留手機簡訊給他，約11時看到後立即回電，院長希望他去擔任交通部長，因工作很繁重，還特別簡短的勉勵他。

儘管吳宏謀不具交通背景，但工程專業有利他面對各項重大交通建設，包括前瞻計畫軌道建設、桃園機場第三航廈、郵政物流園區及跨境物流營運中心等。

吳宏謀昨指出，賀陳部長在任內留下良好的基礎，前瞻、道安、觀光是他優先關注的3個議題，前瞻計畫對台灣公共運輸發展至關重要，環島鐵路網雙軌化、電氣化是要加速處理的項目，等環島電氣化完成，普悠瑪號就可以環島跑。

談到觀光，吳宏謀強調要把餅做大，活化有限資源；至於陸客問題，他認為台灣歡迎各國遊客。其他細節，他會在上任後再對外說明。

(中國時報)

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