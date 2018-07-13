年改釋憲案闖關 未來不樂觀

2018年07月13日 04:10 中國時報 鄭舲 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

軍公教年改7月1日已上路，監委仉桂美等人昨在教文與財經聯席委員會提出年改釋憲聲請案，經近3小時討論，最終以記名表決，12票對8票通過此案，雖然過了第1關，但是仍須在8月送司法及獄政委員會討論，但司獄委員會屆時已改組，新監委占多數，預料此案將被「技術性」擱置，不會進行到監察院會。

是否利益迴避 吵3小時

仉桂美指出，年改釋憲聲請案是因人民陳情，因此針對年改是否違反法律不溯及既往、信賴保護等原則、有無違憲疑義及公教人員權益是否被公平對待，進行調查。

參與審查的監委表示，會議一開始，蔡政府提名的新任監委張武修主動表示，因自己具公務員背景申請利益迴避，後續引發一連串討論。

有新監委認為，只要會受年改影響的人，無論現任或卸任都應該迴避；舊監委則強調年改是制度面問題，不是個人利益，且如果有公務員背景都要迴避，連調查官、協查人員也需迴避，監院工作將窒礙難行。

監委說，光討論是否需利益迴避，討論就超過2小時，最後動用表決，結果由舊監委勝出，認為沒有利益迴避的必要，才進入調查報告的實質討論。

預料將被「技術性」擱置

接著，又有新監委認為釋憲文書寫方式有疑義；另一名新監委則指出，用公務員的「身分尊嚴」等理由，是封建思想，現在國家面臨政府資源分配不正義的問題，監察院必須思考要站在哪一邊。雖然新監委都反對提起釋憲，但聯席審查會中，舊監委仍占多數，因此委員會最終就透過表決，通過3位委員提出的調查報告及其處理辦法。

聲請釋憲 須看司獄委員會

調查委員之一的包宗和說，年改影響廣大軍公教權益，也與國家體制安定、國家安全密切相關，所以他們只是「提出卑微請求」，在法案有疑義的部分，請大法官從專業角度作出解釋，無論結果如何，都是對廣大軍公教有所交代，解除他們心中疑義，讓社會得以回歸平靜。

不過，監院是否提出釋憲，還須看8月召開的司法及獄政委員會是否通過此釋憲案、再送9月份的院會處理。由於司法獄政委員會在8月1日起改組，新監委將占多數，享有人數優勢，召集人蔡崇義也是新監委，如果蔡祟義不排此案，年改釋憲案可能在司法獄政委員會「卡關」，形同沉入大海。

新監委主導 李來希不看好

全國公務人員協會理事長李來希昨就監院的年改釋憲討論表示，監委是依照監察法獨立行使職權，不應該有黨派意識。希望透過監委釋憲，就不用讓幾十萬人花錢先打官司再提釋憲，又花錢又拚命，還要上街頭，監察院如果要平息紛爭，解決社會問題，就應該趕快提釋憲。

監院教育及文化委員會昨雖通調查報告，但是還要通過司獄委員會審查，李來希對釋憲案的未來不敢樂觀。他說，民進黨提名的新監委，在司法及獄政委員會有8人，召集人蔡祟義也是新的，新監委們主導司法及獄政委員會，就不曉得未來狀況會如何了。

(中國時報)