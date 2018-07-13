林萬億「年改拆解破產不定時炸彈」

2018年07月13日 04:10 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

軍公教年改7月1日上路，政務委員會林萬億說，這次年金改革把退休基金破產的不定時炸彈移除，「至少25年到30年內沒有破產的疑慮」，他認為年輕人可因此減輕心理上的負擔，是好的改變。

林萬億昨上廣播節目暢談年改後的心得。國防部寄發的退休俸處分書及試算表出錯引發民怨，甚至有人懷疑有陰謀論。林萬億表示，這次會出錯是「不小心的疏忽」，與上路時間倉促不盡然相關，但強調政府一定要處理行政疏失。

主持人黃光芹問，軍公教一併在7月上路，連民進黨團總召柯建銘都坦言太倉促，是否是行政院長賴清德執意7月實施？

林萬億說，行政院3月通過軍改後，就責成國防部跟退輔會，依照銓敘部的經驗盡快處理好配套，比如公布新版的電腦系統、施行細則及優存辦法，「說倉促也不盡然」。

他說，退輔會將原有發放月退的名單，轉換成新的參數，改的過程中不小心把姓名、地址的欄位弄錯，強調這次出包是不小心的疏忽，他與行政院長賴清德、民進黨團總召柯建銘，都對此事很訝異又抱歉。

林萬億說，後來退輔會發現有一位科長在某段時間有出國，是否因為作業銜接不良造成出錯，就由退輔會去調查；軍公教人員都可以提訴願，不滿意結果可再打行政訴訟，甚至李來希的組織、監察院、新北市、花蓮縣也都有提釋憲準備。

(中國時報)