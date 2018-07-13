亞幣貶油價飆 通膨悄然成型

2018年07月13日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

受陸美貿易戰衝擊，包括台幣、人民幣等亞幣幾乎全面挫低，新台幣昨隨人民幣上沖下洗震盪，盤初一度重貶1.29角至30.61元價位，所幸出口商順勢進場拋售美元，才與人民幣同步收斂貶幅；學者警示，油價近來處於高檔震盪，加上貨幣競貶，進口物價有上漲壓力，小心全球通膨正悄然成型。

原油可能衝破80美元

美國放寬伊朗石油輸出條件，消息一出布蘭特原油前日大跌約6%後，昨反彈回升至每桶74.29美元，但安聯投信表示，布蘭特原油將有進一步飆破每桶80美元以上的可能。

受到油價攀升、新台幣回貶影響，元大寶華綜經院董事長梁國源表示，今年CPI年增率已從先前預估的1.3%調升至1.5%；而貿易戰火延續，亞洲新興國家經濟肯定受衝擊，在追求高報酬的資金陸續抽離後，亞洲貨幣貶壓大。預估第3季新台幣兌美元均價將進一步貶值、來到30.7元水準。

推升下半年通膨壓力

星展集團經濟學家馬鐵英表示，新台幣貶值意味進口物價有上漲壓力，不論加油、交通或購物，民眾的感受是直接的，就是東西或服務變貴了。

馬鐵英進一步解釋，台灣高度依賴石油進口，對油價的敏感度也較高，而油價上漲將反映在兩個層面，一個是直接推升物價，油價漲1成，CPI大約增加0.3個百分點；另一就是貿易盈餘減少、影響廠商利潤，民眾購買力就縮水。

經濟成長率面臨保2

據主計總處最新統計，雖然6月CPI年增率維持1.31%，但雞蛋、衛生紙、糖等17項重要民生物資，漲幅卻高達3.33%，創下近40個月新高；受國際原油大漲影響，6月進口物價漲幅直逼10%，創下近8年最高，在廠商生產成本上揚下，恐怕推升下半年通膨壓力。

馬鐵英提醒，台灣經濟接下來面臨出口放緩、高油價、美元升值以及地緣政治等4大風險，尤其是貿易保護主義蔓延使得出口放緩，是影響台灣下半年經濟的最大風險，若陸美貿易戰進一步擴大演化成全面貿易戰時，明年台灣經濟成長率將面臨「2%」保衛戰。

(中國時報)