貨運准漲6％ 宅配恐貴10元

2018年07月13日 04:10 中國時報 陳祐誠 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

國際油價不斷攀升，國內油價也飆破啟動緩漲機制30元關卡，不只公路客運受不了醞釀喊漲，貨運公會去年底也反映希望調漲運費，不過被交通部公路總局刻意卡住，隨著油價續飆，公總終於在9日核准調漲基本運價6％，使用宅配或快遞的消費者，估計每件將漲價2至10元，最快下周一上路。

受美國制裁伊朗影響及台灣配合禁令，致國際油價居高不下，國內油價自5月中每公升飆破30元線、啟動緩漲後，至今2個月以來，沒有再回到2字頭。

面對油價飆漲達到「臨時調整機制」門檻，貨運公會今年4月向公路總局申請調漲基本運價，但公路總局評估運價牽動民生消費，遲遲沒有核准。業者不滿負擔加重，透過民代施壓，公路總局9日發出公文，同意公路汽車貨運費率基本運價上限，將可由6.81元／延噸公里調漲至7.2元／延噸公里，漲幅約6％。

據貨運業者計算，每延噸公里的基本運價調漲6％，宅配和快遞約調漲2元到10元間。公路總局分析，網購貨品大多都在10公斤以內，這類包裹可能會漲價2元。

公路總局運輸組長劉育麟表示，目前貨櫃業者暫不調漲，但宅配等汽車路線貨運可能漲價，最快16日起業者就可以調漲。至於下次啟動調整機制的門檻，平均油價上限為超級柴油每公升27.66元、下限為每公升21.15元。

汽車路線貨運公會聯合會總幹事陳耀昌指出，規模較大的業者，油價每漲1元，公司1年開銷就要增加近億元。貨運業者表示，如果漲幅轉嫁到消費者身上，可能也是5、6％的幅度，換算起來也是幾塊錢的銅板價，影響應該不大；不過對於業者來說，積沙成塔很可能衝擊營運。

(中國時報)