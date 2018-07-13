新北銀髮LINE升級 神明也上線

新北市府升級LINE智慧機器人，加入多樣化圖像顯示、線上求籤等功能，讓長者們使用上更方便。（吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修／新北報導

新北市政府推出「當我們老在一起」銀髮政策，以時下最熱門的LINE通訊軟體結合智慧機器人，提供長者線上便利查詢，目前已累積8萬多人加入。新北市新聞局近日推出升級大改版，增加多樣化圖像引導、線上求籤、農民曆、定位導航等功能，請來神明協助指點迷津，讓長者查詢福利服務更方便，也更貼近生活。

新北市長朱立倫表示，新北市政府近來推動「當我們老在一起」等多項銀髮福利政策，像是老人共餐、佈老時間銀行、免費老花眼鏡及動健康等等，為了讓科技更貼近長者生活與需求，市府將所有福利服務整合成立單一入口網站，結合LINE智慧機器人，讓長者一機在手，就能掌握銀髮福利大小事，「這是一個對長輩非常友善的群組」。

新北市新聞局指出，這次LINE智慧機器人的優化改版，考量長者眼睛及使用習慣，增加了更多樣化的圖像顯示，減少打字輸入，還加入定位導航功能，讓長者能搜尋最近的老人共餐、銀髮俱樂部等服務，同時也邀請靈鷲山、慈惠宮及湧蓮寺等三大宗教團體，提供線上求籤及農民曆等功能，即日起只要求籤並獲得籤詩，還能上網參加抽獎。

新北市府於12日的記者會上，找來松年大學學員王家玨、天元慈善功德會志工徐明玉兩位長者試用新版智慧機器人，兩人求籤詢問退休後是否開發事業第二春，當場求得一支上上籤，還透過機器人找出近期內適合老人的各項活動與去處，讓兩人直呼「讚！」

(中國時報)

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