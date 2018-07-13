雇主年齡歧視 最高罰150萬

2018年07月13日 04:11 中國時報 李宜秦／台北報導

勞動部昨公告「中高齡者及高齡者就業法」草案，明文禁止雇主對中高齡者有招募、聘用、薪資、資遣等歧視，且若雇主認為勞工不適任時，須負舉證責任，否則等同違法，最高可罰150萬。未來也將訂定相關補助辦法，以獎勵雇主聘用中高齡者。

台灣已邁入高齡化社會，且國人退休年齡早，中高齡者勞動參與率低於日、韓、歐美等國家，勞動部自2016年起研擬中高齡及高齡者就業法，期望透過獎勵補助措施，提高雇主聘用中高齡者意願。

勞動部表示，雖然目前勞基法已將高齡者列入促進就業對象，但多著重於失業後的補助措施。新法除輔導失業者，另外也重視穩定在職者與輔導退休者重返職場。

草案明訂禁止雇主對中高齡者有招募、分發、考績、升遷、教育、福利、退休、資遣等差別待遇。勞動力發展署施淑惠組長表示，若雇主以中高齡勞工不適任為由將其解僱時，雇主須負舉證責任，或提出其他年齡以外因素當作不適任原因，否則將觸法，最高可罰150萬。

另外針對某些中高齡者為了照顧家中長者辭職，法案希望雇主能為其轉介長期照護中心，讓中高齡者可放心工作。當勞工達退休年齡前一年，雇主應提供其退休準備或調適。

草案將公告在公共政策網路參與平台，即日起預告60日，各界若對草案內容有任何意見或建議，可於9月11日前提供勞動部參考。

(中國時報)