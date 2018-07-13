完全燃燒 11勇士打死不退

2018年07月13日 04:11 中國時報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

「格子軍團」克羅埃西亞在連兩場PK後，12日準決賽又跟英格蘭打入延長賽，最後創下首支經歷3場延長賽還能進入決賽的紀錄。更令人驚奇的是，克國體力原本就令人擔憂，準決賽竟用先發11人踢完90分鐘，正規時間沒換任何1人！

「因為我們沒有人想被換下場，當我設定先發11人的時候，沒有人說他們無法踢延長賽。球員們展現出他們的鬥志，永不放棄，這讓我感到非常驕傲。」克國教頭達利奇（Zlatko Dalic）說。

克羅埃西亞連3場先落後仍逆轉勝出，殺入決賽也是史上第一次。達利奇強調，球員展現出體力、強度與精力，當他想換人的時候，每個人都跟他說：「我還能跑！」是他們一路過關斬將的關鍵。延長賽抽筋的曼祖基奇，甚至踢進了致勝球。

「有些球員帶傷上陣，如果是其他比賽，他們也許不會上場。還有兩個球員幾乎只剩一條腿能踢，但他們都沒說不行。」達利奇說。

克羅埃西亞在1998年以黑馬之姿闖入世足4強，卻遭法國2比1逆轉淘汰。達利奇坦承那場失利是克國人長達20年的痛，卻強調周日的法、克決賽並不是復仇戰。

「1998年頭3場比賽我在法國當觀眾，我記得蘇克先進球大家都在慶祝，但很快就被追平了，」達利奇說：「圖拉姆的進球讓我們以1比2輸掉，每個克羅埃西亞人都記得那場比賽，大家聊了20年。」

「但這次兩隊都很有實力，我們不是要復仇，這是足球和運動競技，我們會專注在準備好自己，在決賽踢出最棒的表現。」達利奇說。

(中國時報)