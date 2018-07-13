英帥讚子弟兵 值得驕傲

英格蘭在決賽門前跌一跤，總教練邵斯蓋（中）賽後肯定子弟兵的表現。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

世足賽史上最多次止步於第5至第8名之間的英格蘭，這次以一群經驗不足的年輕球員直闖4強，儘管沒能摘冠，但他們原本沒有預期能走到這麼遠，球迷也沒多大期待，英媒開賽前還表示：「這是世足賽耶，大家還是多少拿點熱情出來吧。」

總教練邵斯蓋賽後告訴BBC說：「我為球員們的表現感到無比驕傲，我們的支持者也是這麼想的。現在我很難安慰他們，我只能說這是他們首度為國出征，並且留下了難忘的經驗。」

英格蘭於開場第5分鐘破門時，邵斯蓋極力維持冷靜，他不希望過早領先而使球員鬆懈下來。「我們上半場踢得非常好，我們的控球表現、攻擊選擇也做得很好。下半場我們有點失去掌控，這也許就是領先的代價。」

對於4強戰落敗，英格蘭球迷大多都能夠諒解。邵斯蓋說：「我們是如此地接近最初不敢奢望的夢想，現在我們當然很難受。但最重要的是我看著球迷賽後的反應，他們明白球員都盡力了，我肯定大家拿出了最好的表現。」

邵斯蓋接受輸球，英格蘭球迷卻相當不滿，有人指控土耳其籍裁判卡基爾太偏袒克羅埃西亞，還揚言要向國際足總告狀。

「每次克羅埃西亞有人倒地，卡基爾就大方給出自由球，然後又對他們的犯規視而不見。他之前在歐冠執法就是這麼爛了，簡直是體育界之恥！」他們也質疑克國佩利希奇下半場那記追平進球也有抬腳過高的嫌疑，卡基爾卻不聞不問。

先不管卡基爾吹得有多偏，克羅埃西亞確實是表現比較好的一方，他們全場22次射門足足是英格蘭的兩倍，射正7次也遠勝英格蘭的2次，而且被吹犯規的次數也多了對手將近一倍。

(中國時報)

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