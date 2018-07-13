Roberto蘿蔔看世足－三貓變三獅 英還缺中場心臟

英格蘭崔皮爾（左）開賽5分鐘踢進直接自由球，先馳得點。（美聯社）

友善列印
中國時報

在童話故事《綠野仙蹤》當中，小獅王需要勇氣，稻草人想要頭腦，機器人則缺了顆「心」。而對「三獅軍團」英格蘭而言，他們具有初生之犢的勇氣，也有總教練邵斯蓋的好腦袋，才能驚奇打入4強，但準決賽遭克羅埃西亞逆轉吞敗，則完全暴露這群小獅子的罩門，還缺了顆心臟。

連3場加班 韌性大爆發！克國逆轉勝 與法爭金盃
20年磨一劍 克軍衝破極限

英格蘭這次出征俄羅斯並不被看好，儘管已派出隊史最年輕的參賽陣容，權威雜誌《World Soccer》世足特刊仍下了「欠缺攻擊創造力」的評價。鋒線上雖有頂尖射手肯恩，但相對於左右邊路的破壞力，足球場上最重要的中軸線，從門將、中後衛到中場陣容，英格蘭其實相當薄弱。

邵斯蓋盡可能的透過戰術布局，比如讓頂尖右後衛華克客串中後衛，彌補中後衛高大但速度慢的罩門，進攻上甚至師法NBA、NFL，包括以炸彈開花式的角球跑位，將其死球攻擊的優勢極大化，發揮掩蓋弱點、擴大優勢的戰術效果。

英格蘭本屆攻入12球，有9顆來自死球（定位球）攻擊，配合勇氣十足的3-1-4-2甚至3-1-6陣式，還有小組籤運佳、策略性選擇晉級路線成功，讓三獅打出超乎預期的成績，挺進4強。

但對上經驗老到的克羅埃西亞，英格蘭算是被打回原形。儘管開賽5分鐘取得領先，英格蘭就是沒辦法讓連踢兩場延長的克國一刀斃命。中路乏人組織的罩門暴露無遺，踢完120分鐘僅有2次射正，連賴以取分的角球也以4比8落後對手，輸得毫不冤枉。

說穿了，英軍能跑、能衝，但沒人能傳出好球，欠缺中場核心的問題始終存在。當然很少球隊能有克國莫德里奇的超強心臟，但英格蘭目前連能端上台面的人選也無，被安插於此的韓德森始終是片綠葉，不是當紅花的料。

有人說，英格蘭這次雖然無緣爭冠，但年輕陣容吸收經驗，4年後大有可為。然而，以現有陣容不可能在4年後變出一顆心臟，英格蘭必須從新一代發掘人選，否則三獅軍團或許看起來聰明一些，骨子裡卻還是蠻幹，世足冠軍依然回不了足球祖國。（作者李弘斌為4屆世足轉播講評）

(中國時報)

連3場加班 韌性大爆發！克國逆轉勝 與法爭金盃
20年磨一劍 克軍衝破極限
完全燃燒 11勇士打死不退
英帥讚子弟兵 值得驕傲
英帥讚子弟兵 值得驕傲

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。