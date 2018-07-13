Roberto蘿蔔看世足－三貓變三獅 英還缺中場心臟

2018年07月13日 04:11 中國時報 李弘斌

在童話故事《綠野仙蹤》當中，小獅王需要勇氣，稻草人想要頭腦，機器人則缺了顆「心」。而對「三獅軍團」英格蘭而言，他們具有初生之犢的勇氣，也有總教練邵斯蓋的好腦袋，才能驚奇打入4強，但準決賽遭克羅埃西亞逆轉吞敗，則完全暴露這群小獅子的罩門，還缺了顆心臟。

英格蘭這次出征俄羅斯並不被看好，儘管已派出隊史最年輕的參賽陣容，權威雜誌《World Soccer》世足特刊仍下了「欠缺攻擊創造力」的評價。鋒線上雖有頂尖射手肯恩，但相對於左右邊路的破壞力，足球場上最重要的中軸線，從門將、中後衛到中場陣容，英格蘭其實相當薄弱。

邵斯蓋盡可能的透過戰術布局，比如讓頂尖右後衛華克客串中後衛，彌補中後衛高大但速度慢的罩門，進攻上甚至師法NBA、NFL，包括以炸彈開花式的角球跑位，將其死球攻擊的優勢極大化，發揮掩蓋弱點、擴大優勢的戰術效果。

英格蘭本屆攻入12球，有9顆來自死球（定位球）攻擊，配合勇氣十足的3-1-4-2甚至3-1-6陣式，還有小組籤運佳、策略性選擇晉級路線成功，讓三獅打出超乎預期的成績，挺進4強。

但對上經驗老到的克羅埃西亞，英格蘭算是被打回原形。儘管開賽5分鐘取得領先，英格蘭就是沒辦法讓連踢兩場延長的克國一刀斃命。中路乏人組織的罩門暴露無遺，踢完120分鐘僅有2次射正，連賴以取分的角球也以4比8落後對手，輸得毫不冤枉。

說穿了，英軍能跑、能衝，但沒人能傳出好球，欠缺中場核心的問題始終存在。當然很少球隊能有克國莫德里奇的超強心臟，但英格蘭目前連能端上台面的人選也無，被安插於此的韓德森始終是片綠葉，不是當紅花的料。

有人說，英格蘭這次雖然無緣爭冠，但年輕陣容吸收經驗，4年後大有可為。然而，以現有陣容不可能在4年後變出一顆心臟，英格蘭必須從新一代發掘人選，否則三獅軍團或許看起來聰明一些，骨子裡卻還是蠻幹，世足冠軍依然回不了足球祖國。（作者李弘斌為4屆世足轉播講評）

(中國時報)