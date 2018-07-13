連戰首會劉結一 幫果農求援

2018年07月13日 04:10 中國時報 宋秉忠 、 潘維庭 ／北京台北報導 ／北京台北報導

大陸國台辦主任劉結一和國民黨前主席連戰12日在北京飯店會談數十分鐘；針對近期台灣水果滯銷，連戰幫農民發聲，盼大陸能協助解決，劉結一表示，大陸有注意到此問題，既然連主席提到，會更加重視研究。劉結一強調，兩岸關係好，台灣同胞才有前途。

劉結一與連戰晤談結束後，在北京飯店設宴接待連戰一行，國台辦副主任陳元豐、龍明彪和主任助理周寧都到場。而連戰今日上午將與中共總書記習近平會晤，這亦是兩人第4次正式會晤。

盼陸協助滯銷難題

國民黨中評會主席團主席張榮恭轉述，連戰向劉結一表示，2005年連胡會簽署的「五項願景」，為2008年後兩岸關係和平發展奠定基礎，確實為台灣人民帶來好處，兩岸簽署的23項協議就是具體落實的成果。非常希望兩岸這類管道，能繼續發揮作用。

連戰還提及台灣水果近來滯銷的情況。他表示，近期，台灣香蕉、鳳梨、芒果、火龍果都出現滯銷，在過去兩岸溝通順暢的時候，大陸都可以協助，但這兩年來，兩岸關係發生變化，難免影響到台灣農民的權益，希望大陸協助台灣農民解決滯銷的問題。

連戰強調，台灣經歷兩次殖民統治，但中華文化的傳承從未中斷，正因為兩岸有共同的歷史與文化，兩岸都應該致力推動兩岸關係的和平發展，這才有利於兩岸人民，特別是台灣人民；希望此次訪問大陸，能為兩岸關係帶來正能量。

連訪陸帶來正能量

張榮恭指出，中共十八大後，連戰是習近平總書記見的第一位台灣客人，十九大後，連戰又是習近平見的第一位台灣客人，這反映大陸方面對連戰的尊重，希望這次連戰訪問大陸，能為兩岸關係帶來新希望、新思路。

針對國民黨內對九二共識的不同意見，張榮恭表示，連戰是堅持九二共識的，而吳敦義自競選黨主席開始，也不斷重申支持九二共識、兩岸和平發展；吳敦義和國民黨員都了解，推動兩岸和平發展是黨的政治能量，最能展現黨處理國家大事的能力；特別在與民進黨競爭時，堅持九二共識、兩岸和平發展，正是國民黨的獨到之處和優勢。

(中國時報)