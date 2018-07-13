陸出手助泛藍整合

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中國時報
／北京報導

中共總書記習近平今日上午在北京人民大會堂會見國民黨前主席連戰等一行。據涉台學者推測，習近平一方面是想藉此會面促使泛藍整合，形成反台獨聯盟，另一方面則是向蔡英文當局釋出強烈訊號，提醒台灣方面注意公開推動「一邊一國」路線、在外交上和大陸「對著幹」的風險。

大陸全國台研會常務理事、社科院台研所前所長周志懷表示，在五月連丟兩個邦交國後，蔡英文稱大陸時就改為「中國」，六月即公開化她的「一邊一國」立場，把她過去的「理念台獨」具體化，這是兩岸面臨的第一個風險與挑戰。

其次，蔡英文由於執政不力，造成台灣經濟停滯不前、人民生活困苦，她個人的政治聲望當然每況愈下，整個民進黨在年底地方選舉中選情吃緊；為扳回選舉劣勢，有可能在兩岸關係再出招，北京必須提防；這是第二個挑戰。

第三，美國川普政府比以前更熱衷打台灣牌，從蔡英文政府近期在對美工作上的動作與言詞顯示，蔡會更積極迎合美國；這是第三個風險與挑戰。

為預防兩岸關係在近期出現大家都不願見到的震盪，周志懷分析，習總書記應該會在會晤連戰一行人時，釋出強烈而明確的訊息，重點警告蔡政府不要在一邊一國、去中國化及法理台獨路線上繼續走下去；所以習連會將是今後觀察兩岸關係發展重要的觀察點。

周志懷還提醒，大陸正在對台政策上進行整體布局，打大牌；國台辦主任劉結一上台後，3月開始，密集在大陸會見國民黨前主席朱立倫、洪秀柱、吳伯雄及12日要見的連戰。

周志懷分析，大陸方面顯然想藉此做到兩個「有利於」：一是有利於推動泛藍內部整合；二是有利於促使泛藍形成反台獨聯盟；最重要的意義則是突顯：國共兩黨仍是兩岸和平發展的主要力量。

劉結一會見朱、洪、吳是在北京之外，這涉及到他們若到北京，是否與習近平會見問題。周志懷分析，習在北京會見連戰，意在突顯連是泛藍的掌旗手的角色。

(中國時報)

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