文教生活機能佳 十一期正夯

2018年07月13日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

繼去年底龍寶「仁美臻邸」完銷後，日前惠宇「PARK 23」個案也創下2天完銷佳績，帶動十一期買氣。

目前十一期預售建案，永福地產、國泰、大毅建設等新案，也都有不錯的表現。除了品牌加持外，更多是看好區域地段、建設帶來的增值性，以及未來消費商機。

近年來11期重劃區崇德路沿線，星巴克、春水堂、優衣庫等知名品牌進駐，加上附近名校如仁美國小、四張黎國中小、美國馬禮遜學校、明道普霖斯頓林立，文教生活機能佳，吸引不少外移人口。

另外，在台74號快速道路完工，崇德、洲際雙核心商圈逐漸成形帶動下，十一期房價呈現穩定補漲狀態。再加上中信金控投資的影城、百貨、商辦等陸續完工啟用後，前景更是看好。

惠宇「PARK23」個案中大坪數產品，日前創下不到兩天完銷的佳績，當天接待中心現場一早就出現排隊人潮，規劃60-80坪產品，每坪開價35-40萬元、共計74戶，兩天內就銷售一空。

而去年底進場的國泰「PLUS」個案，產品規劃38-50坪，開價為36-45萬元，161戶目前已接近完銷階段。

大毅「讚幸福」產品規劃2-4房、坪數規劃27-49坪共8棟、636戶的純住宅產品，銷售奏捷。大毅建設趁勝追擊，於山西路與山西中街推出2-3房、30-40坪新案，每坪開價3字頭起跳。

區域人氣預售建案永福地產「洲際W」個案，洲際棒球場首排、臨2500坪雙公園，車程一分鐘即可上74號道。

社區規劃獨立休閒會館，格局2-4房、27-45坪，開價27-30萬元，配合臉書打卡、團購等優惠，高樓層去化速度相當快，目前銷售已破3成。近期於北、中個別舉行的團購說明會，兩場說明會銷售額更高達2.5億元。

在新成屋部份，大毅「一遇」目前實價登錄該社區平均單價34.2萬元，最高價為落在20樓，每坪單價40.4萬元，均創區域新高。

位於823公園首排的德光「一景苑」個案，平均成交單價落在31.2萬元，目前也已完銷。

即將完工的順天「硯山行」，規畫75至90坪，每坪開價38至40萬元，目前銷售率破8成。

至於基地位於崇德五路與河北二街口，享有崇德商圈豐富機能，以及多所中小學學區的坤悅「泰若天成」個案，規劃49-63坪、3至4房產品，也受到換屋族青睞，銷售持續火熱。

(中國時報)