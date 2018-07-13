公園書席計畫 龍寶再造心靈綠洲

2018年07月13日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

龍寶建設支持「美好關係Ⅱ-公園書席計畫」，在潮洋環保公園設置台中第一座企業響應的公園書席，期能為城市再造心靈綠洲。

龍寶建設董事長張麗莉將此座公園書席命名為「初心共好」，就是認為人與土地連結的美好，是建築裡最美的風景。而矗立在潮洋公園裡的兩座書席是家的微型，左右相望，巧妙地圍成了兒時記憶裡古老的『埕』。她說，家，承載了情感的生活記憶；埕，連結了鄰里的往來情誼。在這裡，與自然為鄰，抬頭是藍天，低頭是書海，兩旁是綠意。

隨意挑選一本書，在書席裡瀏覽翻閱，或陪伴家人一起坐在樹下共讀，恣意享受陽光、空氣、水，用心感受四季的美麗風景。

潮洋環保公園書席第一批擺放的書籍是透過臻邸社區好書募集活動而來，總計近八百本。好書捐贈分享，是善的循環，讓美好關係透過美好書籍傳遞出去，進而串連出美好故事。

美好關係團隊邀請張麗莉推薦三本好書放置在書席與大家一同分享。張麗莉說，第一本推薦書是『失落的一角』圖文書。她認為，人生中有很多不完美，但只要珍惜自己所擁有的，就能樂於享受生活中的美好。第二本推薦書是『東京Art 小旅』，作者跳脫日常生活的旅行，造訪美術館或是去看展覽，都能汲取多元化的藝術養分。她用眼睛看也用心感受，生活的美好就在細節裡。

第三本是『築冠以德：馬玉山的奮鬥故事』，冠德建設董事長馬玉山曾說：『一個人在困境中，仍可以堅持選擇做一個溫柔善良、正直磊落的人』，其謙遜有理的風範為世人景仰。

張麗莉認為，人生就像一本書，如同建築一樣，只要有溫度就能令人感動。她歡迎大家帶著家人一起到潮洋公園的書席來閱讀好書、感受人生的美好況味。

「美好關係Ⅱ公園書席計畫」係2018年由用心的設計師、企業家、知名人士、公司行號號召發揮影響力，一同在台北與台中的社區公園街角綠地，設計認養最美的公園書席。

並透過美好書籍交換與美好故事分享，擴散美好關係的效應，創造無窮的美好關係，成為城市中一篇篇動人的風景。

(中國時報)