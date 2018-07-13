學學一中 讓首購族輕鬆成家

為了搭配一中商圈的年輕學生風格，「學學一中」個案接待中心也散發著濃濃的文青風。圖／黃繡鳳

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中國時報
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台中市中區重大建設如火如荼進行，包括捷運紅線啟用、「台中車站特區」利多發酵，再加上秀泰雙廣場、李方艾美酒店等，也帶動建商前進推案。

此外中區還擁有大台中知名的歷史藝文觀光資源，像是放送局、市役所、孔廟，以及豐沛的休閒綠地資源，如台糖生態園區、綠空廊道等等，都是中區的特色資產。

佳福建設具前瞻性的選地計畫，在如此優質的地段，精選東區三十米精武路與進化路雙大道正角地，規劃大2~4房的一中商圈捷運宅。

並嚴選精品級建材、貼心工法，為年輕人創造高CP值住宅。

在精武路與進化路兩條精華路段交匯點，特別規劃300坪中庭、謙退三十米活氧計畫，九棵護城樹，運行光合作用調節氣候，讓社區健康又養生。

更兼顧明星學府文教圈，強化保值提高增值效益，讓利給年輕首購、首換族群，讓住戶享受輕鬆成家。

佳福建設「學學一中」個案，除了地段絕版外，產品規劃也很完美，且總價僅598萬元起，首購族買得起，才會造成未開賣就熱銷的盛況。

為搭配一中商圈年輕學生風格，「學學一中」個案接待中心和樣品屋也散發著濃濃的文青風。

他們將荒廢兩年的空屋重新整理，保留原有結構，並透過3D彩繪、拓印，還有精彩的動物童趣，讓空間呈現悠閒浪漫的工業風。

連樣品屋也巧妙的透過攀岩裝飾隔間，讓空間更有趣，再加上通風採光良好，更吸引了年輕夫妻進駐。

(中國時報)

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