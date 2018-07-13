暑期不無聊 陸府綠洲藝術展

2018年07月13日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

暑假開鑼了，中部建商也舉辦親子藝文活動，讓孩子們度過充實有趣的假期。

台中市政府教育局經廣泛徵詢並參考家長建議，認為暑假期間仍應培養學生運動或學習。因此教育局彙整學校、市府各局處的資訊，公布於教育局官網，希望大眾踴躍參加。

其中包括體育競賽類107項、技能研習類58項、休閒活動類111項、知性藝文類107項，讓學童可以廣泛培養多元興趣。

另外，中部建商暑假活動也琳瑯滿目，如陸府建設將於8月5日舉辦「樹置物躲貓貓」活動，免費開放一般民眾報名參加。

由陸府《綠洲》現代藝術展的策展人蔡明君老師與藝術家劉彥均，帶領小朋友們在陸府植深館中尋找人們與樹相處的奇特現象。

陸府《綠洲》現代藝術展是以城市、建築工地、鄰里環境、居住關係來探討自然，並且把展覽轉變成互動性較育。

六月份也邀請了黎明國小學童到黎明新村認識樹種、植栽及寫生，提前為暑期活動暖身。

陸府8月份活動除了「樹置物躲貓貓」之外，還有8月19日的自然媒材打擊音樂會，以及8月25日由台大地理系教授洪廣冀講述都市綠洲的發展，深具教育意義。

至於清水指標個案「遠雄之星6」則與「紙風車劇團」合作，將於8月5日在接待中心廣場舉辦經典劇目「小小羊兒要回家-三國奇遇」之大型公演。

還有位於北屯區的「總太2020」建案，首次與歐雅英雄主題館異業結盟，將英雄主題館設於「總太2020」接待中心，開放讓民眾免費參觀。

有真人比例的大型英雄公仔、艾莎公主供大小粉絲朋友拍照，最近掀起熱潮的恐龍造型產品，在英雄主題館也買得到。

另外也設置有球池、大型溜滑梯等遊樂設施，猶如親子樂園，讓大人、小孩都能歡樂一夏。

(中國時報)