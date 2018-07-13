揚言退出北約 川普勒索得逞

2018年07月13日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

狂人勝利！出席北約峰會的美國總統川普，為了他念茲在茲的公平分擔防衛支出，揚言將「走自己的路」。川普昨天在記者會稱，所有成員國已同意，以更快的步調，達成防務開支占各國國內生產毛額（GDP）2％的目標，「我可能退出北約，但沒必要」、「因為各國已站出來相挺」，這位非典型總統笑納另一場外交勝仗。

笑稱各國已相挺

北約峰會12日落幕，川普離開比京轉往英國前召開記者會，在被問及是否曾在會中威脅脫離北約時，川普未直接否認，僅稱若各國無法做到提高軍備開支的承諾，他會「非常不爽」、「因為美國一直支付巨額款項，大概是北約的9成花費。」

川普告訴媒體，所有成員國已同意，以比過去更快的步調，達成防務開支占GDP的2％目標，同時未來幾年還將持續增加財務承諾，他形容，依循承諾的程度「前所未見」、「我們增加了330億美元（軍費）」、「我們很開心， 大家相處融洽。」媒體問川普，是否認為自己可跳過國會，逕行做出退出北約的決定，他大剌剌答道，「我認為我應該可以，但沒有必要，他們都站出來了。」

北約祕書長證實

保加利亞總統拉德夫說，11日會議上，川普突然丟出各國把分擔的防衛支出上限，從GDP的2％倍增到4％的要求，「他一說完就走了。」北約外交官透露，在場人士毫無準備。

12日上午針對非預算議題舉行的閉門會議，川普再彈分擔軍費舊調。據美國政治新聞媒體Politico，川普警告盟友，若不上調高防衛支出，美國「就會走自己的路。」北約祕書長史滕柏格隨即把主題轉為只有成員參加的緊急議程，歐盟執委會主席容克、烏克蘭和喬治亞代表都被請出會場。緊急會議後，川普表示各盟友間「非常團結，堅定，沒有問題。」

儘管川普神采飛揚，稱北約比會前更強大，「美國對北約的承諾依然堅定。」史滕柏格已證實，北約各成員國承諾防務開支占GDP的2％。至於川普誇稱未來可能超過2％，法國總統馬克洪則予否認。目前北約只有5個成員國達到2％的要求，這些國家是美國、希臘、英國、愛沙尼亞和波蘭。川普在會中發飆後，會議不歡而散，各國因還在商議如何回應，德國總理梅克爾和英國首相梅伊都取消原定的記者會。

(中國時報)