豪雨災損 重創日本經濟

2018年07月13日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京12日電 ／東京12日電

西日本暴雨的死亡人數已達到200人。其中岡山縣倉敷市真備町地區約3成被淹，有50人遇難。圖則為真備町一所小學充當避難中心，災民在避難中心內克難吃飯。（路透）

西日本豪雨釀成平成以來最大的水災，至12日的統計，14府縣災區已逾200人死亡，70人失蹤，約23萬5千戶停水，7千多人被迫避難，農林水產損失達110億9千萬日圓（約台幣逾30億5千萬元）。重災區的生產設備、基礎設施、交通、物流、通訊網都受重創，不僅對地方經濟，對整個日本經濟都造成嚴重打擊，也引發政治口水戰。

西日本雖然雨後天晴，但災區仍籠罩一大片陰霾。倉敷市真備町的災區，冰箱、電視機、洗衣機、電扇等垃圾堆積成山，廚餘腐敗的惡臭刺鼻，車輛通過時沙土飛揚，嚴重影響衛生，成為救災工作的一大難題。

日本進入酷暑，各地氣溫升高，利用學校體育館開設的避難所人滿為患，加上超過30度的氣溫，使災民苦不堪言。岡山小學擠進400多位災民，雖然體育館10台冷氣全開，但被分配到沒冷氣、沒紗窗的教室避難者則必須忍受悶熱和蚊蟲叮咬。日本首相安倍晉三12日上午召開非常災害對策本部會議，指示準備約7萬1千戶的公營住宅、公務員宿舍等供災民使用。

在交通方面，國土交通省統計，JR西日本等27條鐵路，至少100條以上因土石流受損，修復費時。交通線柔腸寸斷對物流、對企業活動都造成嚴重打擊。

農林水產省調查指出，這次災害對農林水產業造成的損失總額高達110億9千萬日圓，其中農作物約6億9千萬日圓、水產業約4億日圓、林業約78億3千萬日圓，今後損失額還可能擴大。

農水大臣齋藤健指出，大阪9日起中央批發市場的部分農作物進貨量減少，使小松菜等部分蔬菜價格上漲。東京的超市業者擔心，西日本產的洋蔥、苦瓜、柑橘、九州產的青椒、岡山縣產的葡萄和水蜜桃等價格恐將上漲，還可能持續半年。

安倍政府在豪雨初期低估了可能發生的災情，也引起政治口水戰。日本氣象廳5日發布大雨警報，當天日本首相安倍晉三與50名自民黨國會議員餐敘，席間飲酒作樂的照片在網上流傳，引起在野黨的討伐，批政府延誤救災，危機管理有問題。

安倍在豪雨災情擴大後，7日取消赴鹿兒島、宮崎兩縣的自民黨總裁（黨魁）選舉拉票行程。9日取消原定11日至18日的歐洲、中東訪問行程。11日臨時決定到災區視察等，試圖挽回形象。

NHK上周末公布安倍內閣支持率調查顯示，安倍的「支持率」時隔4個月超過了「不支持率」，可看出他逐漸跳脫「森友學園」、「加計學園」等關說疑雲的負面影響，但自民黨資深議員擔心，這次災害的對應恐對總裁選舉造成不良影響。

(中國時報)