文在寅指朝批美為談判策略

2018年07月13日 04:10 中國時報 實習編譯黃怡瑋／綜合報導

南韓總統文在寅12日在新加坡訪問時表示，北韓在美國國務卿蓬佩奧結束平壤之行後抨擊美國，是一種常見的談判策略。他說，雖然外界對美朝談判充滿疑慮，但他認為談判已經步入正軌，具體的工作談判已經全面啟動。

文在寅指出，朝方要求美方採取的措施是終結敵對狀態並建立互信，而不是放寬制裁或經濟補償，這與朝方以往的談判態度迥異。

據CNN報導，上月川金會上，美國總統川普曾經問北韓領導人金正恩是否知道「火箭人」這首歌，金正恩表示不知道，川普更進一步詢問，是否介意他被叫「小火箭人」，金正恩則非常輕鬆看待此封號。蓬佩奧上周便受川普之命，帶著英國歌手艾爾頓·強（Elton John）的CD「火箭人」（Rocket Man）訪問平壤，但與金正恩會晤卻破局，留下遺憾的鴻溝。

蓬佩奧此行非但沒有見到金正恩，在去核的執行計畫上也無法與北韓達成共識，美國政府認為這是最糟的情況。在蓬佩奧訪平壤後，朝鮮中央通訊社（KCNA）更發出聲明指責美國單方面要求北韓去核的強硬行徑像流氓，為此深感遺憾。

兩國雖在去核上仍意見分歧，但據韓聯社報導，美朝兩國於昨日上午在板門店討論韓戰時期陣亡的美軍遺骸的歸還事宜。據傳，聯合國軍司令部（United Nations Command）已將上百部木箱裝車，若兩國在歸還美軍遺骸上達成共識，將用這些木箱運回遺骸。

(中國時報)