睡美人洞 打造絕地救援博物館

2018年07月13日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

紐西蘭畫家沃爾許在泰國救援行動如火如荼之際，創作這幅名為「祝你好運」的作品，期待救援任務圓滿達成。（取自臉書）

泰國絕地救援舉世關切，泰國證實為紀念這次驚心動魄的救援行動，「睡美人洞」將被打造成為展示救援過程的博物館。此外，泰國設計師和紐西蘭畫家不約而同用繪畫，紀念這次動人心弦的援救故事。

救援行動指揮官納隆薩在記者會上證實，睡美人洞將建立一個生活博物館，展示救援行動的過程。也會成立具有教育意義的互動式資料庫，它將成為泰國的主要景點。

為了紀念這次救援行動，兩位曼谷女設計師特別畫了一幅「百獸圖」放上臉書，溫馨可愛的畫風讓網友們瘋傳。這幅畫描繪約20種動物和漫畫角色鋼鐵人，一起在地下水道從左向右行進。每種動物都象徵這次事件的參與者，例如12隻野豬和1隻較大的野豬代表足球隊師生、青蛙代表所有世界各國潛水員、救難人員中白海豹代表泰國、袋鼠是澳洲，大陸是熊貓而美國則是老鷹。

紐西蘭藝術家沃爾許上周也在藝術活動中現場創作一幅油畫。他將作品取名為「祝你好運」，除了紀念這起事件，也表達期盼救援成功之意。

這幅畫描繪一位受困洞穴的泰國人物，手舉著火把涉水前進，他戴著泰國傳統戲劇使用的面具，背上長著翅膀。沃爾許說，火把、羽毛和人物脖上掛的花朵都是橘色，橘色在泰國象徵好運。此外，人物右手纏繞一條蛇，而蛇在中國也是幸運的象徵。

(中國時報)