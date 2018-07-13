13年收賄780萬 10貪警起訴

台北地檢署偵辦中山一派出所員警涉貪案，12日依貪汙罪起訴前中山一派出所所長林崇成（左）。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
涉案員警曾紀勳（圓圖）12日遭檢方起訴。右圖為台北市警察局中山分局中山一派出所的外觀。（本報資料照片）

台北地檢署偵辦中山警分局貪瀆弊案，查出中山一派出所涉嫌在13年間，按月收受色情酒店業者賄款，包庇色情，共收賄780萬，12日依貪汙等罪起訴中山一派出所前所長林崇成等10名警員及4名業者。其中林崇成7警拒不認罪，檢方求處重刑。

7警拒認罪 求處重刑

對此，北市警局、中山分局均表示，尊重檢方起訴，涉案官警均已停職，若未來判決有罪確定，將依法免職；中山分局長楊哲昌並強調，警方整頓風紀的決心不變，會全力配合司法調查，絕不護短。

收月費 逢年過節加倍

檢調是去年偵辦立邦酒店媒介大陸、東南亞籍女子賣淫案，意外查獲這起警界弊案，曾在今年3月至5月間，展開3波搜索，並聲押林崇成等10名現職、退休員警獲准。

起訴書指出，中山一派出所所長林崇成及歷任警勤區員警10人，明知立邦酒店媒介色情，自2004年起至去年7月間，透過白手套按月收受業者4萬元賄款、春節、端午及中秋三節加倍為8萬元賄款，以不臨檢、通風報信等方式包庇酒店。檢方估計，涉案員警1年約收賄60萬元，13年收賄金額高達780萬元；至於業者獲利約7500萬元。

獲利7500萬 業者吐回

檢方偵查期間，有3名員警認罪，並自動繳回犯罪所得，檢方以3警態度良好，請求減輕或免刑，以啟自新。

另，酒店業者巫蕙玲等4人不但坦承犯行，亦轉為汙點證人，自動繳交現金500萬元及1棟房產的犯罪所得，檢方也請求從輕量刑。

至於林崇成等7名員警，不但矢口否認犯行，林崇成等人還在偵查中進行串證、飾詞狡辯，甚至侯姓員警收賄近6年，檢方痛批林崇成7人長期包庇色情業者，嚴重損害警察形象，且為圖個人私利，按月收賄，犯罪情節重大，因此對7警求處重刑。

(中國時報)

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