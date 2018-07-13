新北危老評估 加快重建腳步

新北市獲補助2160萬元評估費用，若初評為危老建物即可申請重建，加速都市更新。圖為專業土木技師正在檢測建物耐震安全係數。（新北市府工務局提供）

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中國時報
吳岳修／新北報導

2年前台南維冠金龍大樓地震倒塌死傷慘重，內政部推動「安家固園計畫」，協助評估老舊建物耐震係數，但政策雷聲大雨點小，只評估無後續作為，民眾根本不埋單，新北市兩年來平均初評率僅27％、詳評更僅有0.5％，今年改以「都市危險及老舊建築物加速重建條例」代替，並補助新北市2160萬元評估費用，若初評為危老建物即可申請重建，加速都市更新及保障居住安全。

安家固園計畫 執行率低

安家固園計畫的「老舊建築物耐震評估補強」，主要針對含1999年前取得建照的民間老舊建物，協助辦理耐震安全評估，由土木技師派員初評，建物未滿3000平方公尺收費6000元，逾3000平方公尺收費8000元，內政部全額補助；若初評有安全疑慮，可申請更深入的詳評，每件補助總經費45％，並以30萬元為上限。

由於安固計畫只提供耐震評估，並無後續針對危老建物的實際處置作為，民眾接受度不高，根據新北市府工務局統計，新北市2016年中央核定初評4348棟，民眾申請僅592棟，執行率約13.6％；核定詳評150棟，無人申請，執行率0％。2017年度核定初評1000棟，民眾申請876棟，執行率87.6％；核定詳評20棟，民眾申請雖破蛋，但僅有1件，執行率5％，平均兩年來初評率僅27％、詳評率0.5％，顯示民眾對安家固園計畫並不買帳。

核定初評千件、詳評20件

內政部長葉俊榮今年3月間也坦承安家固園計畫「華而不實」，並在4月間改依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，以1億7000萬元補助全國各縣市辦理危老建物結構安全評估，新北市府獲2160萬元補助，核定初評棟數1000件、詳評20件，民眾可依評估結果提出重建計畫。

(中國時報)

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