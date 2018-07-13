轉型創業 原民青年苗栗取經

原住民青年專注學習，體驗染織DIY。（何冠嫻攝）

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中國時報
何冠嫻／苗栗報導

桃園市政府青年事務局為推動原住民青年公共參與以及發展創意經濟，於12日在苗栗縣南庄鄉舉辦第2場試辦計畫，青年事務局公共參與科科長拉娃．布興表示，藉由南庄原住民標竿型工藝師的分享，讓青年找出創業契機並提供各項培力課程，引導他們投入公共事務。

學習文化 發揚傳統藝術

上午規畫的石壁染織工藝課程，安排青年向國寶級染織達人林淑莉學習泰雅族與賽夏族的編織文化、親自體驗其傳統技藝與交流石壁染織工藝園區的經營模式。石壁部落工藝師陳秀玉說，要能夠將傳統藝術發光發熱，需從學習文化開始，先了解顏色與紋路等意涵再學習技藝，雖一路走來不易，但幸好林淑莉的堅持才能讓技術傳承並成功轉型創業，甚至讓外縣市人到此取經交流。

泰雅學員 力拚產業升級

參與這次活動的桃園復興鄉泰雅族學員魯祝表示，本身經營屬農業一級產業的原竹市買賣，透過交流，正擬定如何將砍伐桂竹的經營模式，運用部落與文化資源，將其晉升為二級甚至三級產業，如此一來不但能增加經濟產業收入還能提供部落就業機會。

拉娃．布興表示，此次計畫安排8場培力講座，特別選在苗栗做原鄉交流活動，因南庄擁有許多標竿型工藝師，以原住民為產業主體經營成功的案例，如石壁染織工藝園區、瓦祿產業文化館及造橋鄉力馬生活工坊等，讓原住民青年在交流講座後，能激發出轉型展業與投入公共事務等開闊想法。

(中國時報)

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