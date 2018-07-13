白海豚生態館 追加2.5億預算

梧棲觀光漁港旁的白海豚生態館，龍團隊上任後重新定位為「海洋生態館」；硬體建設將於今年10月完工！（陳世宗攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

亞洲最大的水母展示館在台中！梧棲觀光漁港旁的白海豚生態館，龍團隊上任後重新定位為「海洋生態館」；市府今年再追加2.5億元經費興建大洋展示缸等設施，12日引起市議員陳政顯等人質疑，最後決議須先確定OT業者後，預算始得動支，避免淪為蚊子館。

多媒體展示館 已無法吸引人

台中市議會12日召開交通地政委員會，審查觀旅局107年度第1次追加減預算案。觀旅局長陳盛山說，白海豚生態館在前市府時期就逐年編列5.7億元經費興建，硬體建設將於今年10月完工；當初規畫作為白海豚多媒體展示館，因網路發達，多媒體已無法保證吸引人潮。

陳盛山表示，新市府上任後，將白海豚生態館重新定位為「海洋生態館」，變成活體展示。經多次OT招商說明會，業者認為包括大洋展示缸及水族維生系統等，都應由市府先興建完成，否則民間業者很難經營；因此市府規畫追加2.5億元經費興建相關設施後再招商。

避免大筆斥資 卻成蚊子館

市議員劉士州、陳政顯說，從生態角度來看，並不鼓勵將活體放在展示館；市府共斥資8.2億元興建1座海洋生態館，至今都未確定哪家業者經營，如果屆時無業者有意願經營，難道市府要接手經營嗎？

經過與會議員與官員熱烈討論後，委員會做成決議，先通過市府2.5億元追加預算案，附帶決議是須確定OT業者後，預算始得動支；避免再斥資大筆公帑興建後，卻無業者願意接手經營，淪為華而不實的「蚊子館」。

(中國時報)

轉型創業 原民青年苗栗取經 減產又逢雨 西螺無菜可賣

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。