白海豚生態館 追加2.5億預算

2018年07月13日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

亞洲最大的水母展示館在台中！梧棲觀光漁港旁的白海豚生態館，龍團隊上任後重新定位為「海洋生態館」；市府今年再追加2.5億元經費興建大洋展示缸等設施，12日引起市議員陳政顯等人質疑，最後決議須先確定OT業者後，預算始得動支，避免淪為蚊子館。

多媒體展示館 已無法吸引人

台中市議會12日召開交通地政委員會，審查觀旅局107年度第1次追加減預算案。觀旅局長陳盛山說，白海豚生態館在前市府時期就逐年編列5.7億元經費興建，硬體建設將於今年10月完工；當初規畫作為白海豚多媒體展示館，因網路發達，多媒體已無法保證吸引人潮。

陳盛山表示，新市府上任後，將白海豚生態館重新定位為「海洋生態館」，變成活體展示。經多次OT招商說明會，業者認為包括大洋展示缸及水族維生系統等，都應由市府先興建完成，否則民間業者很難經營；因此市府規畫追加2.5億元經費興建相關設施後再招商。

避免大筆斥資 卻成蚊子館

市議員劉士州、陳政顯說，從生態角度來看，並不鼓勵將活體放在展示館；市府共斥資8.2億元興建1座海洋生態館，至今都未確定哪家業者經營，如果屆時無業者有意願經營，難道市府要接手經營嗎？

經過與會議員與官員熱烈討論後，委員會做成決議，先通過市府2.5億元追加預算案，附帶決議是須確定OT業者後，預算始得動支；避免再斥資大筆公帑興建後，卻無業者願意接手經營，淪為華而不實的「蚊子館」。

(中國時報)