減產又逢雨 西螺無菜可賣

瑪莉亞颱風閃離，市場上菜量充足，西螺果菜市場12日交易冷清，交易量降至660公噸。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

瑪莉亞颱風閃離，市面上菜量充足，西螺果菜市場買氣低迷，兩天跌價5元，平均交易價格回到每公斤30元。菜農表示，颱風來襲前因連續豪雨，葉菜很多腐爛，加上暑期蔬菜減產，不論菜價高或低都無菜可賣，對這次漲跌感受不大。

高菜價僅一日行情

入夏後蔬菜種植不易，加上上周連續4天豪雨，雲林縣蔬菜產區受損，包括芥藍、小芥菜、油菜等短期葉菜都上漲，西螺果菜交易市場平均價格進入每公斤30元。

瑪莉亞颱風來襲之前，消費者擔心菜價會飆漲而進行搶購，全台買氣熱絡，菜價持續上升，其中尤以高麗菜漲得最凶，從每箱30公斤800元，飆漲到每箱1100元。

不過颱風菜價高點35.1元只有一日行情（10日），11日重跌3元成為32.1元，12日又跌2元，每公斤均價30元，交易量縮小至670公噸，高麗菜又跌回每箱800元，買氣很弱。

青黃不接 交易量低

12日進出西螺果菜市場的菜車十分少，即使有，也只小量補貨，平日農民常以摩托車來拖菜交貨的情形，12日也幾乎看不到。西螺果菜市場表示，颱風前菜販囤積的菜都還有充裕，市面蔬菜也充足，11日、12日單日交易量都低。

李姓菜農表示，暑假期間農民原就會自行調節少種，上周連續豪雨那麼多天，來不及搶收的也泡爛，復耕的菜苗又因天氣不順長不大，最近幾乎沒什菜，雖然颱風行情使得菜價提高，但沒有菜可賣。

(中國時報)

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