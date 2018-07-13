魔咒再現 法官離位中籤三中

2018年07月13日 04:10 中國時報 王己由 ／台北報導 ／台北報導

北檢起訴三中案後，12日將全案移送台北地院審理，北院下午公開抽籤，在「魔咒」和巧合下，抽中法官鄭昱仁承審，將和審判長胡宗淦、陪席法官高若珊組合議庭，審理前總統馬英九等6名被告，鄭昱仁更是首位審理過扁、馬2位前總統的法官。

不過，司法官47期的鄭昱仁，日前才獲司法院人審會通過以原職調司法院辦事，將於8月29日報到，另48期的高若珊則已獲准辭職，因此8月30日後，三中案合議庭除審判長外，受命和陪席法官都會更換，屆時要等新的法官事務分配出來，才知由那2位新法官接手，也不排除重新抽籤可能。

北院發言人黃柄縉說，三中案起訴書指控被告馬英九等人，涉犯證交法相關規定，屬刑事金融法庭受理案件，且起訴認定造成國民黨損害超過1億，北院以「金重訴」案處理。黃下午先抽出負責抽籤的重金庭庭長葉力旗，葉再抽承審股別法官，正好抽中要調職的「理股」法官鄭昱仁。

法官之間流傳多年的抽籤「魔咒」，係指一般重大案件抽籤，法官最好不要離開個人辦公座位，否則容易被抽中，昨公開抽籤當下，鄭昱仁正好離開座位，結果就被抽中，「魔咒」再度顯靈，只不過他8月29日就去司法院報到，也算是「不幸中的大幸」。

昨抽籤的庭長、中籤的合議庭法官，都審理過前總統的司法案件，我國3任前總統，都被他們審理過。

抽籤的葉力旗在國務機要費貪汙案偵查期間，裁准羈押前總統陳水扁。中籤的審判長胡宗淦曾參與台開內線交易案，合議裁准羈押扁婿趙建銘，也在2011年審理前總統李登輝國安密帳案；鄭昱仁2009年承審陳水扁機密外交貪汙案，加上三中案的馬英九，是首位審過2位卸任總統的法官。

(中國時報)