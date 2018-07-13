需自負額、影響房價 安固不受青睞

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中國時報
吳岳修／新北報導

政府安家固園計畫出錢為民眾檢測住家的耐震結構，讓民眾更瞭解居家安全，住起來也更安心，照理來說應是美意，但實施後卻發現民眾接受度低，詳評執行率甚至趨近於零，主要還是牽涉到「部分自負額」及「房屋價值」問題。

核定初評的房屋費用由政府全額補助，民眾不用出錢，接受意願較高，以新北市2017年中央核定1000棟，民眾申請件數高達876件，但後續詳評僅1件申請，原因出在詳評需委由專業土木技師團隊以儀器深度檢測，費用多則30到50萬，但政府僅補助每件總費用45％，且以30萬元為上限，其餘55％要全體住戶掏錢均攤費用，困難度就大大提升。

其次，檢測評估過後，萬一判定是耐震安全結構不足的「危樓」，一來民眾住得提心吊膽，二來消息若傳出肯定會造成房價下滑，造成民眾不想沒事找麻煩。

新北市工務局使用管理科長蔡政勳表示，安家固園計畫只是經由評估提供民眾瞭解建物耐震能力及補強方式，後續要原地補強或拆除重建，需回歸法令規定。

危老條例則是在辦理初評後，只要是30年以上且沒有電梯升降設備的建物，經全體土地及建物所有權人同意，即可向當地政府申請重建計畫，加速審核重建申請流程，民眾接受度較高。

(中國時報)

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