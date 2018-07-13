香山溼地 活跳跳生態教室

新竹市香山溼地環教園區已將於本周末正式啟用，其中賞蟹步道搭配海景景色怡人。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市香山溼地是北台灣重要生態基地，市府特別在此打造「香山溼地環教園區」，並活化原美山安檢所改造為環教中心，園區將於14日完工啟用試營運，當天有海景音樂會，市長林智堅歡迎全國民眾前來享美食、看海、看夕陽、體驗香山獨特生態風情。

市府產發處長吳甲天表示，香山溼地退潮時能看到泥灘地滿滿的螃蟹、彈塗魚爬出，原本就是北台灣很重要的生態場域，園區啟用後則將成為新竹市最好的自然教育場域，展示溼地內的重要生態，同時透過自導式解說，民眾可了解賞蟹步道的生態復育。而園區也結合室內知識展場及戶外大自然教室，讓民眾能在戶外看完活跳跳的生態，再進到展場增加生態知識，是北台灣觀察最方便的自然學習場域。

此外，香山溼地也是西伯利亞鳥類遷徙必經之處，香山潮間帶於1996年在國際拉姆薩公約組織會議中被正式列為「東亞水鳥保護網棲息地」。

試營運當天市府特別舉辦海景音樂會，邀請知名樂團Matzka、夾子電動大樂隊、陳芳語、夏宇童等一同歡慶，會場並有有輕食攤位。當天同時也辦理兩梯生態導覽課程，每1梯次15組（1位大人搭配1位小朋友）小朋友須年滿7歲，活動當天並在香山火車站、幸福廣場（中央路與府後街口）、南寮新竹區漁會大樓旁備有接駁車，民眾可多利用。

(中國時報)

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